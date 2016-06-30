《台湾重要政经日程》--6月30日-10月10日

全球金市：黄金升至11月以来最高，特朗普言论引发政治不确定性
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
=====================今日重要政经消息==============================
6/30(四)
--09:00 立法院内政委员会邀陆委会主委等报告备询。
--09:30 行政院长林全主持行政院会。
--16:30 金融监督管理委员会例行记者会。
--17:00 (预估) 台湾央行第二季全体理监事会议后记者会。
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7/1(五)
--10:30 日经PMI指数。
7/5(二)
--08:30 主计总处公布6月消费者物价指数(CPI)，上月为年增1.24%。
--16:20 台湾央行公布6月底外汇存底，上月为4,334.32亿美元。
7/8(五)
--16:00 财政部公布6月出口，上月为年跌9.6%。
7/14(四)：
--12:30 央行标售105/9期公债，金额300亿台币，天期为20年期，7/19(二)发行。
7/20(三)
--16:00 经济部公布6月外销订单年变动率，上月为年减5.8%。
7/22(五)
--08:30 主计总处公布6月季调失业率，上月为3.96%。
--12:30 央行标售105/8期增额发行105/8期公债，金额为300亿台币，天期五年期，7/27(三)发行。
--16:00 经济部公布6月工业生产指数年变动率，上月年增1.89%。
7/25(一)
--16:20 台湾央行公布M2货币总计数(y/y)，上月为年增4.14%。
7/28(四)：
--12:30 台湾央行标售财105-7期国库券，金额300亿台币，期限273天期，29日(五)发行。
8/2(二)：
--12:30 央行标售105/10期公债，金额300亿台币，天期为30年期，8/5(五)发行。
9/2(五)：
--12:30 央行标售105/11期公债，金额300亿台币，天期为10年期，9/7(三)发行。
9/10(六)
--弹性放假补上班日，金融市场开市。
9/15(四)-9/16(五)
--中秋节及弹性放假，金融市场休市。
10/10(一)
--国庆公众假期，金融市场休市。
注：*代表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
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