《全球汇市》美元微跌，英镑本月在遭受打击后企稳

全球金市：黄金升至11月以来最高，特朗普言论引发政治不确定性

路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。