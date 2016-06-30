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亚洲 | 2016年 6月 30日 星期四 08:53 BJT

《全球汇市》美元微跌，英镑本月在遭受打击后企稳

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1114  1.1123  -0.08  +2.34  1.0860
    美元/日圆            102.80  102.81  -0.01 -14.55  120.30
    欧元/日圆         114.23  114.40  -0.15 -12.45  130.47
    美元/瑞郎            0.9796  0.9795  +0.01  -2.22  1.0018
    英镑/美元            1.3440  1.3424  +0.12  -8.81  1.4738
    美元/加元            1.2936  1.2929  +0.05  -6.53  1.3839
    美元/离岸人民币      6.6528  6.6534  -0.01  +1.29  6.5680
    澳元/美元            0.7459  0.7448  +0.15  +2.53  0.7275
    新西兰元/美元        0.7112  0.7110  +0.03  +4.21  0.6825
    澳元/日圆         76.680  76.580  +0.13 -12.49  87.620
    新西兰元/日圆     73.110  73.100  +0.01 -10.82  81.980
    英镑/日圆         138.16  138.04  +0.09 -22.04  177.22
    澳元/新西兰元     1.0485  1.0471  +0.13  -1.68  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 孙国玉/许娜/汪红英/陈宗琦；审校 徐文焰/王丽鑫/龚芳/戴素萍)

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