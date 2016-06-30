《香港报摘》--其他报纸重要消息6月30日

* 明报：

--花样年 宣布，与信达资产管理 及信达资本订立合伙协议，合共注资16.72亿元人民币成立合伙企业，从事实业投资、投资管理及投资谘询服务。花样年以股权和现金方式注资7.715亿元，占总额46.14%，信达资产管理和信达资本则分别以现金注资9亿元和50万元。

* 苹果日报：

--专供年满65岁长者认购的银色债（Silver Bond）将于下月底推出，消息指，联席安排行将于下周三（7月6日）召开配售行会议，为本港首批银色债的发行工作准备。

* 东方日报：

--第三季新盘推售气氛料更趋热闹，会德丰地产旗下屯门扫管笏低密度住宅项目昨命名为NAPA，提供460个单位，分层户以两、三房户为主，并设60座平均面积逾2,000方尺洋房，料下季登场。另百利保 长沙湾尚都料7月中开售，最快下周开价及开放示范单位。

* 文汇报：

--先健科技 财务副总监朱胜立表示，除三个重点发展项目--左心耳封堵器、可吸收支架、起搏器以外，公司还有15个项目正在研发中。他对旗下产品进入全球市场表示乐观。（完）