中国个股：金隅股份及冀东集团等拟向冀东水泥注入155亿元水泥业务资产

路透上海6月30日 - 中国水泥生产商--唐山冀东水泥股份有限公司 周四发布重组方案，拟以发行股份方式及支付现金的方式，向金隅股份 、冀东集团等购买34家公司股权，交易对价154.96亿元人民币；冀东水泥同时还将通过非公开发行股份募集不超过30.24亿元的配套资金。

金隅股份与冀东水泥原控股股东冀东集团曾于今年4月签署框架协议，金隅股份拟受让冀东集团55%的股权，并通过间接持有冀东水泥30%股份，成为上市公司控股股东。重组完成后，冀东水泥的实际控制人将由唐山市国资委变更为北京市国资委。通过此次重组，金隅股份及冀东集团拟将旗下水泥及混凝土等相关业务注入冀东水泥。

具体来看，冀东水泥拟向金隅股份发行股份购买金隅水泥经贸等31家公司的股权，并以支付现金方式，向河北建设等购买前述31家公司中三家公司的部分少数股东股权；同时，支付现金向冀东集团、冀东骨料购买其持有的冀东混凝土等三家公司的股权。

其中，发行股份购买资产的股票发行价格为9.31元/股，公司向金隅股份发行股份数量为13.91亿股。配套融资的发行对象不超过10名，股票发行价格不低于9.31元/股，发行股份数量不超过32.48亿股。

冀东水泥称，本次重组是在京津冀区域水泥行业产能过剩、行业转型升级需求迫切背景下公司的积极尝试，将进一步推动京津冀区域内水泥企业的兼并重组，化解过剩产能、优化京津冀产业结构和布局，并通过加快区域性资源整合。

此外，本次重组的标的资产业务除水泥行业外，还涵盖了混凝土、砂石骨料、耐火材料及环保等行业，冀东水泥将通过交易获得优质的水泥行业及其上下游行业资产，实现对京津冀地区水泥产业的整合。

冀东水泥股票自4月6日起停牌至今，因重组尚待深交所时候审核，还将继续停牌；公司股票停牌前收报10.90元。（完）

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