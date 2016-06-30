港报社评：港府下季供地稳，测楼市承接力--经济日报6月30日

港府昨公布下季卖地计划，本港楼市调整压力虽增，政府应续稳步推地以稳长远供应。港府来季加推市区地，地价调整会否蔓延至市区、大发展商会否竞投，均是后市承接力的关键。

发展局昨公布，在7月至9月的新一季度，将以招标方式推售7幅住宅用地，另加一个市建局项目，合共可建4,840个住宅单位。若加上本财政年度首季推地涉4,740伙，意味本年度首两季的推地数量达9,580伙，为今个财政年度供应目标1.8万伙的53%。虽然土地供应达标，惟外界却忧市场是否有足够承接力吸纳。

不能否认的是，在本港经济放缓，且一手住宅供应持续增加下，本港楼市调整压力本已不轻，加上英国脱欧阴霾难散，港府推地是否获承接，疑问不少。惟纵然如此，港府仍应续保推地数量稳定，不应因一时经济波动而放慢供地节奏。

此因本港楼价虽自高位回调，但仍较现届政府2012年上台时高逾两成。而要促楼市长远健康调整，关键正是保持楼市供应稳定，避免重蹈过去土地供应急放急收，造成日后楼市严重断层、推升楼价的覆辙。尤其现时仍有不少中小型以至中资发展商，积极吸纳土地，有利市场多元化健康发展，港府供地更不应缩手。同样值得留意的是，外界忧市场是否有足够承接力吸纳政府推地，而下季卖地计划，正正是测试土地市场承接力的风向标，原因至少有二。

其一，下季港府推地不再如过去般，集中在新界＂大西北＂地区，将加推包括沙田，以至九龙笔架山、启德、观塘等市区土地。在新界区地价已现下调压力下，下季卖地正好观察地价调整会否蔓延至市区，又或供应向来较少的市区地将有较强抗跌力，为市区楼市后向提供启示。

其二，近期港府卖地少见大发展商身影，就算有入标，亦鲜有中标。到底此因一手新盘销情趋缓，资金回笼速度明显放慢，令大型发展商欠投地意慾？还是仅因港府卖地计划欠市区靓地，大型发展商宁保留银弹？下季港府再推市区地，大型发展商会否积极入标，与中小型地产商以至中资财团竞争，将成焦点所在。

要解本港土地、楼市深层矛盾实难一蹴而就，关键是港府要持之以恒保土地供应稳定，促发展商货如轮转地建屋推售。下季卖地成绩，将是观察楼市走向的重要指标。（完）

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