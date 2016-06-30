港报社评：＂医医相卫＂失信任，市民利益未放首位--明报6月30日

立法会审议的《2016年医生注册（修订）条例草案》，涉及医务委员会的改革、强化处理医疗事故的效率、增加海外医生留港服务的诱因等。事态关乎整体利益，本来除了部分医界人士反对之外，社会上并无太大争议，立法会跨党派议员早已表态支持；不过，事态在这两日急转直下，多个医生团体甚至到立法会外静坐抗争，部分泛民议员见风转舵，给草案赋予不相干的政治臆测，然后转軚反对，草案被政治化了。昨日个别议员在审议草案时，不断提出点算法定人数，拖延审议进程，终于＂制造＂了流会；这条反映社会和大多数市民诉求的条例草案，会否如版权条例草案一样被拖死，＂医医相卫＂是否继续千秋万世，已经成为悬念。

医委会改革，早在2001年已经提出。当时医委会裁定一名做手术时用手提电话闲聊的医生无罪，更认为手术中讲电话不是很不寻常的事，云云，引起极大反响。医委会被质疑的＂医医相卫＂种种情况，一下子都捅了出来，当局檩于舆情，提出医委会增加两名非业界委员，即使这种改革聊备一格，当时仍然遭到医界强烈反弹，最终不了了之。15年以来，偏离了社会市民利益的医委会，纹风不动，而投诉处理旷日持久、医生短缺而难以聘请海外医生来港服务等问题，未见丝毫改善，反而更严重。

今次政府提出的医委会改革方案，除了增加4名非业界委员，还增加10名业外审裁顾问、增加一个初步侦讯委员会、增加法律顾问等，政府目的为强化医委会处理投诉的职能。艺人张崇德儿子夭折案，当事人几经争取，医委会才受理，整件事拖延9年才有裁决，事态放在任何角度检视，都难以接受；而且这类延误，只是冰山一角。据透露，目前医委会有超过900宗个案未处理，医委会就一宗个案由初步侦讯至纪律聆讯，平均需要58个月，以近年医疗事故不断，医委会接获的投诉有增无减，在旧案未清、新案迭加情况下，医委会若不作调整，拖延将更甚。

按草案建议，医委会增加业外委员，符合公民社会愈趋开放的要求，最重要是并无改变医委会的属性和医生的主导力量。现时医委会委员28人，24名是医生，增加名额之后非业界委员有8名，医委会由医生主导、专业自主的实质没有改变。事实上，医委会涉及的工作，需要医学、医事等专业知识，若非业界委员占多数，变成外行领导内行，根本就不可行；设若政府我行我素，罔顾专业需要，社会和市民也不会接受。反对草案的医界人士所谓增加非业界委员损害了专业自主的说法，并不成立，事实也并非如此。

至于政府透过增加非业界委员操控医委会的说法，事实上新增4名委员，1名由消费者委员会提名，其他3名经由病人组织选举产生，这类选举有严格法定规管，看不到政府可以怎样发挥影响力。另外，有说法指新增委员由政府任命，他们将唯官意是从，此乃凭空推论，对委任委员是一种侮辱；现在医委会28名委员，其中10名经医管局、卫生署、港大、中大及医学专科学院提名，由政府委任，历年所见，这些委任委员若都听命于政府，医委会就不会是强势的＂独立王国＂了。因此有关委任只形式程序，没有实质作用，若说政府藉此操纵，有误导之嫌。

草案建议海外医生的注册期由最长1年延至最长3年，以吸引更多合资格海外医生留港服务，有关年期仍然由医委会按个别情况而定，这是进一步完善审批海外医生的机制，有助缓解医生荒，应属好事。不过，有说法认为此举为逐步放宽海外医生来港执业铺路，会降低本港的医疗水准云云。其实，医委会就引入海外医生把关之严，衆所周知；另外，有关海外医生的执业考试，由当局委托港大和中大进行，不会有人相信两所大学的医学院会降低标准，让更多海外医生取得执业资格。因此，这些说法也是误导。

医生声称首先顾及病人利益，在对待个别病人诊断治疗时或许如此，不过，放在更大范围审视，历年以来医委会的表现，更多人的认知是医生的利益居先，其后才是社会和市民的利益。草案的建议肯定触及医委会或一些医界人士的利益，这类改革持份者衆多，不可能利益一致，只能寻求最大公约数，政府提出的草案，我们认为做到了这一点。此事不涉及政治争议，立法会议员理应不难取舍，原本跨党派已经表态支持，不过，近日事态急速政治化，而且转軚的泛民党派、议员，例如公民党，不讳言是针对特首梁振英，不让他插手专业团体，云云。这种取态对人不对事，实际上只问立场，不问是非对错，说梁振英藉此操控医委会，纯属子虚乌有的臆测，实质误导市民；就此，负责任的政党理应不屑为之。无论如何，立法会因为政治斗争又流会，期望下星期复会时，立法会议员真真正正为社会和市民做一件好事，通过医委会改革草案。（完）

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