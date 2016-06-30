港报财经评论：港股死猫弹，弹完随时散--经济日报6月30日

港股死猫弹，弹完随时散 /林瑞芬 欧、美股市周二终迎来＂死猫弹＂，港股昨在结算日喘稳，恒指收报20436点，升1.3%；国指收报8571点，只升0.4%，大市成交额接近636亿元。

只是英国公投脱欧破坏力强，神仙难变，没冀望股市的＂死猫弹＂能弹多久！相对于上周五的急挫幅度，昨日的反弹幅度微不足道。港股周五（明天）为七一假期休市，料投资者今日态度审慎。

欧洲业务偏重的长和系，抛售潮终获得略为纾缓的喘息机会，正如笔者指，电能实业 现金流足，应是最先企稳反弹的股份，电能昨升1.4%至68.6元，长和 及长江基建 分别反弹1%及1.5%。

据欧洲议会举行的紧急会议上欧洲领导人的态度显示，英国选民或要为脱欧决定付上沉重代价，英国和欧盟可能存在＂两败俱伤＂的情形。

德国总理默克尔等其他欧洲领导人继续敦促英国尽快启动脱欧程序，拒绝在英国按程序触发欧盟公约第50条以前就开始谈判，并排除给予英国特殊优待的可能性，坚称在脱欧谈判中不会有任何让英国＂择优挑挑拣拣的做法＂。这对英国经济造成的冲击如何，有待观察。

英国在脱欧事宜及对经济的影响上，还需要时间明朗化，现时，脱欧影响犹如从＂急性＂转为＂慢性＂，长和系股份中期的试底压力不可能一两日过去，还是不宜心急捞底。

大市而言，技术上，恒指于21000阻力沉重，近几日虽守20000楼上收市，但观乎期间可轻易失守显示支持不足。如七一假期前落实深港通消息，或是＂死猫弹＂好友的最后一击，向下跌的机会不低。最新据瑞信报告指，由于全球企业盈利前景加速恶化，预测恒指今后3个月内下跌9%，10月底跌至18500；12个月内跌幅收窄，恒指届时见19300点。

在外围股市近日动荡不安下，A股近周却见出奇的冷静，上周五随外围出现温和的回落后，周一至周三均有升势，有所认为资本还有出入管制，A股仍隔离海外市场，可成为避难所。无疑这几日A股的表现，强势于易受外力左右的港股，但若从年初以来量度，附图所见，上证现水平仍然较年初水平低约19%，相反，恒指则只是较年初水平低约8%，所以A股是否真是避难所，视乎怎量度，这几日是硬净过港股，但今年初来则跑输恒指。

怎样看，A股的闷势短期都恐难打破，总理李克强都给予提示，指要资本市场防止出现＂井喷式＂或＂断崖式＂的变化，即是可以理解，大升或大跌，阿爷都可能伸出干预之手。上证守于2780点，又破不到3000至3100阻力区，昨收报2931点，闷声发大财机会微。

中国在外围市场的出口大有可能仍然受累，要保持内地经济平稳发展，多加一重压力挑战，在出口没有拿准保证下，下半年阿爷可以选择稳定经济的招数不多，如增加一点财政刺激，再继续增加一些内地基建以及新兴产业的刺激措施等。

捕风捉影之手已伸出，中国中车 、中国电建 、中国交建 及中国中铁 昨日抢涨，升幅介乎2.7%至6.2%。惟基建股盘数往往有数得计，对股价爆升的想像空间有限，通常急升是几日，抖几个月。(完)

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