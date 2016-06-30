港报财经评论：美滙料将回试95.25--信报6月30日

美滙料将回试95.25 /苏子

英国脱欧此黑天鹅事件，成功令到市场相信联储局今年余下时间加息的机会已趋于零。

当市场逐渐淡化英国脱欧的负面因素，以及市场风险胃纳亦见明显扩大后， 料一直受到加息预期支持的美元将会面临严峻沽压。

目前仍支持美元的上升动力主要来自避险需求。上周五美滙指数一度升越200天平均线阻力（96.55），可惜高位仅见96.71便乏力再升，而且连日来一直未能在200天平均线阻力以上收市，执笔时有恐慌指数之称的VIX更已回落至18附近，明显低于20的好淡分水岭，反映目前美元已失去两大支撑--即加息预期及避险需求，故美滙指数稍后将有甚高机会回落至100天平均线支持（95.25）以下，正式结束近日的强势，而目前仍被市场一致看淡的欧罗及英镑，料会向上大幅走高，令到一众在较低水平的追沽者被迫平仓离场。

在英国脱欧及评级被下调后，英镑兑美元所造的1.3119低位亦只是较2009年1月所造的1.3499低位多跌380点子或接近3%而已，执笔时英镑兑美元已自上述低位回升至1.3450水平，跌势喘定。

其实大户若是真的那么看淡英镑的走势，当滙价在本周初跌破上周五的1.3226低位后，应该早已跌至1.30心理关口以下，不大可能仅跌至1.3119低位便成功止跌回稳；加上本周初破位后的跌幅连100点子也没有，故笔者相信本周初所造的1.3119低位有极高机会成为中短期的重要底部，稍后一旦升回上周五欧洲市所造的1.3981高位以上收市，料滙价将会进一步上试上周五的1.5018高位跌至本周初的1.3119低位的61.8%反弹目标（1.4293）。

周三金价受到土耳其机场发生恐袭事件刺激而保持偏强的走势，但可惜未能趁机突破上日的1326.30美元高位，高位仅见1322.60美元便掉头回落。若周三晚在1310美元关口以下收市，料随后1300关口将会不保，并进一步下试20天平均线支持（1277美元）。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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