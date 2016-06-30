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亚洲 | 2016年 6月 30日 星期四 08:54 BJT

中信期货：资金温和流入上证50期指

以下内容节选自6月30日的《期货日报》：

本周大盘没有受到英国脱欧的利空消息影响，而是强势三连阳。中证500指数首先突破60日均线压制。本周三尾盘凭借银行股的拉升，沪深300和上证50指数也相继突破了60日均线压制，技术形态有向上迹象。截至周三收盘，沪深300、上证50和中证500期指涨跌幅分别为0.48%、1.00%和0.21%，对应期指三品种当月合约涨跌幅分别为0.55%、1.02%和0.22%。期指三品种贴水幅度小幅改善，分别为40.4点、23.2点和69.6点，市场情绪表现稳定。

　　资金流入上证50期指迹象明显。从总持仓数据看，周三IF和IC总持仓分别下降85手和277手，IC流出相对偏多。IH总持仓增加311手，说明资金出现内部流转，进入大盘蓝筹板块。这与周三尾盘银行股的拉升形成对应关系。如果只有存量资金，那么大盘蓝筹股能否持续上涨存在不确定。投资者后期需要重点关注期指总持仓能否继续增加、股票市场能否放量。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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