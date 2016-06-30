中信期货：资金温和流入上证50期指

本周大盘没有受到英国脱欧的利空消息影响，而是强势三连阳。中证500指数首先突破60日均线压制。本周三尾盘凭借银行股的拉升，沪深300和上证50指数也相继突破了60日均线压制，技术形态有向上迹象。截至周三收盘，沪深300、上证50和中证500期指涨跌幅分别为0.48%、1.00%和0.21%，对应期指三品种当月合约涨跌幅分别为0.55%、1.02%和0.22%。期指三品种贴水幅度小幅改善，分别为40.4点、23.2点和69.6点，市场情绪表现稳定。