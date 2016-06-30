鲁证期货：郑糖牛市根基并未动摇

经过长达一年的振荡盘整后，最近郑糖指数向上突破，但不管是从成交量的规模看，还是从上涨幅度看，突破力度稍显不足。这次突破不是以直线拉升方式实现的，而是采用振荡缓升方式，这不免让投资者对本次郑糖突破后的上涨幅度产生怀疑。笔者认为，英国脱欧等重大事件的意外冲击和国内糖市短期销售持续不旺，均削弱了郑糖期货突破力度，但这并不会动摇国内食糖市场的牛市根基。