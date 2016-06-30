鲁证期货：郑糖牛市根基并未动摇

全球金市：黄金升至11月以来最高，特朗普言论引发政治不确定性
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
以下内容节选自6月30日的《期货日报》：
经过长达一年的振荡盘整后，最近郑糖指数向上突破，但不管是从成交量的规模看，还是从上涨幅度看，突破力度稍显不足。这次突破不是以直线拉升方式实现的，而是采用振荡缓升方式，这不免让投资者对本次郑糖突破后的上涨幅度产生怀疑。笔者认为，英国脱欧等重大事件的意外冲击和国内糖市短期销售持续不旺，均削弱了郑糖期货突破力度，但这并不会动摇国内食糖市场的牛市根基。
眼下，国际原糖价格坚挺，将带动国内糖价上涨。全球食糖供应短缺形势十分明朗，巴西食糖产量预期存在变数，稍有利多就会进一步刺激原糖期价上涨。虽然出现了英国脱欧之类的黑天鹅事件，短期冲击了糖价涨势，但这反而能检验糖市上涨的“成色”。考虑到本榨季国内食糖产量、进口量等新增供给绝对量的大幅下降，随着存量供给压力的进一步消化以及投机性需求增加，食糖涨势将变得更加凌厉。从技术上看，郑糖指数向上突破后基本完成回踩，限于资金跟进不足，国内糖价或将振荡上涨。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
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