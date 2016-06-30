《中国重要政经日程》--7月2日-9月11日

全球金市：黄金升至11月以来最高，特朗普言论引发政治不确定性
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
=============================近期重要政经日程==========================
7月2日（周六）
--6月27日开幕的十二届全国人大常委会第二十一次会议正在审议资产评估法草案、野生动物保护法修订草案。如获通过，全国人大常委会办公厅拟于7月2日（星期六）下午4时在人民大会堂台湾厅举行新闻发布会，邀请全国人大常委会法工委、全国人大财经委、全国人大环资委、财政部、国家林业局等相关部门负责人共同回答与这几部法律案有关的问题。
7月9日（周六）
--G20贸易部长会议在上海举行，至10日。
7月23日（周六）
--G20财长和央行行长会议将在成都举行，至24日。
9月4日（周日）
--2016年G20峰会在浙江杭州举行，至5日。会后，中国国家主席习近平将举行中外记者会，介绍峰会成果。
9月11日（周日）
--中国-东盟商务与投资峰会在广西南宁举行，将举办论坛34个；中国和东盟官员将出席参会，并参加系列活动。
注: 1. *代表新增日程。
2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 沈燕; 审校 李文科)
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
路透伦敦1月16日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡周一升至四年半高位，受巴西干旱天气忧虑提振；伦敦可可下滑，此前发布的第四季欧洲加工数据低于预期。
路透伦敦1月16日 - 期铜周一下跌，因美元走强促使部分投资者锁定获利，中美两国上周发布的乐观数据，刺激期铜在隔夜交易时段升至五周高位。