《中国重要政经日程》--7月2日-9月11日

=============================近期重要政经日程==========================

7月2日（周六）

--6月27日开幕的十二届全国人大常委会第二十一次会议正在审议资产评估法草案、野生动物保护法修订草案。如获通过，全国人大常委会办公厅拟于7月2日（星期六）下午4时在人民大会堂台湾厅举行新闻发布会，邀请全国人大常委会法工委、全国人大财经委、全国人大环资委、财政部、国家林业局等相关部门负责人共同回答与这几部法律案有关的问题。

7月9日（周六）

--G20贸易部长会议在上海举行，至10日。

7月23日（周六）

--G20财长和央行行长会议将在成都举行，至24日。

9月4日（周日）

--2016年G20峰会在浙江杭州举行，至5日。会后，中国国家主席习近平将举行中外记者会，介绍峰会成果。

9月11日（周日）

--中国-东盟商务与投资峰会在广西南宁举行，将举办论坛34个；中国和东盟官员将出席参会，并参加系列活动。

注: 1. *代表新增日程。