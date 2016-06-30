国泰君安期货：沪铜中期将先扬后抑

以下内容节选自6月30日的《期货日报》：

伦铜向上突破整理区间，最高上行至4831.50美元/吨。从盘面来看，投资者表现较为谨慎，短期抛压较重，但我们认为后期铜价将在利好政策预期和基本面疲弱中寻找新的平衡点，总体将呈现宽幅振荡格局。

铜价将在宏观面和行业面之间寻找平衡点，短期市场流动性增加预期将支持铜价上涨，但消费淡季效应将逐步显现，我们依然坚持铜价最终将回归供需基本面，价格仍有回落空间，整体呈现宽幅振荡格局。套利方面，由于人民币贬值预期不断提升，沪伦比值连续攀升，可执行内外反套操作，即买入沪期铜抛出伦铜。(完)

详情请点选链接：here