国泰君安期货：沪铜中期将先扬后抑

全球金市：黄金升至11月以来最高，特朗普言论引发政治不确定性
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
以下内容节选自6月30日的《期货日报》：
伦铜向上突破整理区间，最高上行至4831.50美元/吨。从盘面来看，投资者表现较为谨慎，短期抛压较重，但我们认为后期铜价将在利好政策预期和基本面疲弱中寻找新的平衡点，总体将呈现宽幅振荡格局。
铜价将在宏观面和行业面之间寻找平衡点，短期市场流动性增加预期将支持铜价上涨，但消费淡季效应将逐步显现，我们依然坚持铜价最终将回归供需基本面，价格仍有回落空间，整体呈现宽幅振荡格局。套利方面，由于人民币贬值预期不断提升，沪伦比值连续攀升，可执行内外反套操作，即买入沪期铜抛出伦铜。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
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