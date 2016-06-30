版本:
中国
亚洲 | 2016年 6月 30日 星期四 08:57 BJT

宏源期货：沪锌短期反弹格局维持，但需谨防回调

以下内容节选自6月30日的《期货日报》：

沪锌上行通道保持十分完好，6月末价格超过16000元/吨，接近通道上边界。昨日K线高点抵达布林通道上边界，靠近压力区域。均线多头排列规则，6月中下旬短期均线回踩中期均线后继续上扬，对价格形成支撑。

　　经过长时间上涨之后，价格下跌回调隐患在逐渐累积。首先，成交量逐级下滑，自反弹启动初期的180万手以上，回落至当前的40万手左右。MACD和RSI虽然处于上半区，但高点也在不断走低，特别是MACD连续三个波峰依次下降，与不断走高的锌价形成背离。短期内反弹格局没有完全松动，应避免过于左侧的沽空交易，继续顺势而为。(完)

详情请点选链接：here

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐