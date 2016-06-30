宏源期货：沪锌短期反弹格局维持，但需谨防回调

全球金市：黄金升至11月以来最高，特朗普言论引发政治不确定性
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
以下内容节选自6月30日的《期货日报》：
沪锌上行通道保持十分完好，6月末价格超过16000元/吨，接近通道上边界。昨日K线高点抵达布林通道上边界，靠近压力区域。均线多头排列规则，6月中下旬短期均线回踩中期均线后继续上扬，对价格形成支撑。
经过长时间上涨之后，价格下跌回调隐患在逐渐累积。首先，成交量逐级下滑，自反弹启动初期的180万手以上，回落至当前的40万手左右。MACD和RSI虽然处于上半区，但高点也在不断走低，特别是MACD连续三个波峰依次下降，与不断走高的锌价形成背离。短期内反弹格局没有完全松动，应避免过于左侧的沽空交易，继续顺势而为。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
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