宏源期货：沪锌短期反弹格局维持，但需谨防回调

经过长时间上涨之后，价格下跌回调隐患在逐渐累积。首先，成交量逐级下滑，自反弹启动初期的180万手以上，回落至当前的40万手左右。MACD和RSI虽然处于上半区，但高点也在不断走低，特别是MACD连续三个波峰依次下降，与不断走高的锌价形成背离。短期内反弹格局没有完全松动，应避免过于左侧的沽空交易，继续顺势而为。(完)