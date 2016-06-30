宏源期货：沪金涨势缺乏量能

沪金价格企稳回升实际上早于工业品价格，去年三季度就已经形成了双底结构，今年持续上攻。抛开基本面因素，我们发现沪金价格每次构筑阶段性顶部或者底部都伴随着成交量的巨幅攀升。

6月24日成交量已经接近100万手，创历史新高。而在接下来的两个交易日，虽然金价继续走高，但成交量已经明显下滑，本周二已经降至32万手左右。配合MACD柱状线未能超越前次波峰，接下来金价回调概率极大。目前沪金趋势指标走势极为陡峭，因此回调幅度应较为有限。摆动指标整体处于上半区，MACD向上发散，仅有RSI表现出微弱背离，不能判定上涨就此终结。(完)