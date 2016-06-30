《全球重要经济事件一览表》--6月30日-7月7日

(除特别说明外，均为GMT时间)

6月30日(四)

首尔--韩国企划财政部长官柳一镐在美国商会会议上就韩国经济形势和加强韩美经济合作发表演说(0300)。

台北--台湾央行第二季全体理监事会(预估0900举行记者会)。

北京--中国商务部就即将举行的20国集团(G20)贸易部长会议召开媒体简报会(0900)。商务部副部长王受文将与记者会面。

伦敦--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德就美国经济和货币政策发表演说(1920)。

法兰克福--欧洲央行公布6月议息会议记录(1130)。

斯德哥尔摩--瑞典央行执委会会议。

7月1日(五)

伦敦--克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)就经济前景和货币政策发表演说(1500)。

伦敦--欧洲央行执委兼首席经济学家普雷特在金融时报举办的会议上发言(1000)，英国央行首席经济学家及货币政策委员会(MPC)委员霍尔丹在此次会议上发言(1500)。

巴黎--值巴黎俱乐部(又称10国集团)成立60周年之际，欧洲央行执委科尔参加圆桌讨论(0715)。

维也纳--奥地利央行发布金融稳定报告，之后央行总裁诺沃特尼召开记者会(0830)。

7月2日(六)

北京--6月27日开幕的十二届全国人大常委会第二十一次会议正在审议资产评估法草案、野生动物保护法修订草案。如获通过，全国人大常委会办公厅拟于7月2日0800GMT举行新闻发布会，邀请相关部门负责人共同回答与这几部法律案有关的问题。

7月3日(日)

法国普罗旺斯地区艾克斯--欧洲央行执委科尔参加主题为“欧盟已死，欧盟万岁！”的会议(0910)。

7月4日(一)

渥太华--加拿大央行公布企业前景调查和高级信贷人员调查(1430)。

7月5日(二)

伦敦--英国央行发布半年度金融稳定报告(0930)。

宾厄姆顿--美联储副主席暨纽约联邦储备银行总裁杜德利就政策和经济发表讲话(1830)。

悉尼--澳洲央行利率会议(0430)。

法兰克福--第八届欧洲央行统计会议，主题为“央行统计学--超越简单加总”(至7月6日)。发言嘉宾包括：欧洲央行总裁德拉吉、执委普雷特与劳滕施莱格、委员Turalay Kenc以及希腊央行总裁史托纳拉斯。

法兰克福--欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许在新版50欧元纸币的发布仪式上讲话(1205)。

7月6日(三)

曼谷--泰国央行公布6月利率会议记录(0200)。

美国维斯塔尔--美联储副主席暨纽约联邦储备银行总裁杜德利会见宾厄姆顿大学研究人士等，讨论经济发展项目(1200)。

华盛顿--美联储理事塔鲁洛参加华尔街日报主办的讨论会，主题为“监管与货币政策，以及二者的交集”(1300)。

华盛顿--美联储美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布6月政策会议记录(1800)。

法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，不会宣布利率声明。

法兰克福--欧洲央行总裁德拉吉与央行执委普雷特在第八届欧洲央行统计会议上发表讲话。会议主题为“央行统计学--超越简单加总”(0700)。

斯德哥尔摩--瑞典央行宣布利率决定并发布货币政策报告(0730)。

维也纳--奥地利财政委员会主席Bernhard Felderer对记者讲话(0800)。

7月7日(四)

马德里--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧就“欧洲银行业的挑战”发表演讲(1600)。

东京--日本央行举行地区分行经理季度会议。央行总裁黑田东彦将发表简短讲话。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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