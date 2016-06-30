宝城期货：煤企配合减产，郑州动力煤期货合约近弱远强

以下内容节选自6月30日的《期货日报》：

近期，动力煤期货主力1609合约在430元/吨一线陷入横盘整理，不过远月1701合约和1705合约期价均继续上涨，各自刷新上市以来的新高。可见，市场对动力煤期货后市的看涨预期依然强烈。

预计2016年下半年，有关部门严抓煤矿减量化生产的工作不会放松，虽然部分整合矿可能复产，但是从全年来看，动力煤市场供给仍将较上一年明显收缩。这使得市场比较看好动力煤期货远月1701合约的上涨空间，而且该合约临近冬季的消费高峰期。

综上所述，短期煤价上涨遭遇瓶颈，中期供给侧改革威力不减，动力煤期货市场出现近弱远强格局。(完)

详情请点选链接：here