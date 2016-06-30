宝城期货：煤企配合减产，郑州动力煤期货合约近弱远强

全球金市：黄金升至11月以来最高，特朗普言论引发政治不确定性
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
以下内容节选自6月30日的《期货日报》：
近期，动力煤期货主力1609合约在430元/吨一线陷入横盘整理，不过远月1701合约和1705合约期价均继续上涨，各自刷新上市以来的新高。可见，市场对动力煤期货后市的看涨预期依然强烈。
预计2016年下半年，有关部门严抓煤矿减量化生产的工作不会放松，虽然部分整合矿可能复产，但是从全年来看，动力煤市场供给仍将较上一年明显收缩。这使得市场比较看好动力煤期货远月1701合约的上涨空间，而且该合约临近冬季的消费高峰期。
综上所述，短期煤价上涨遭遇瓶颈，中期供给侧改革威力不减，动力煤期货市场出现近弱远强格局。(完)
详情请点选链接：here
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
路透伦敦1月16日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡周一升至四年半高位，受巴西干旱天气忧虑提振；伦敦可可下滑，此前发布的第四季欧洲加工数据低于预期。
路透伦敦1月16日 - 期铜周一下跌，因美元走强促使部分投资者锁定获利，中美两国上周发布的乐观数据，刺激期铜在隔夜交易时段升至五周高位。