瑞达期货：大连豆油期货上行压力较大

以下内容节选自6月30的《期货日报》：

近期，豆油1609合约出现反弹，但成交量和持仓量未有明显增加，这说明反弹缺乏人气和动能。目前1609合约价格处在60日均线处，从盘面上看，上行压力较大。

强弱指标RSI有向上交叉趋向，但指标值仍处于偏空区域，这说明反弹势不够强。前期5月份的高位压力也明显形成压制，后期仍需要消化上方压力。

操作上，以日内交易为宜。(完)

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