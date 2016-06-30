瑞达期货：大连豆油期货上行压力较大

全球金市：黄金升至11月以来最高，特朗普言论引发政治不确定性
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
以下内容节选自6月30的《期货日报》：
近期，豆油1609合约出现反弹，但成交量和持仓量未有明显增加，这说明反弹缺乏人气和动能。目前1609合约价格处在60日均线处，从盘面上看，上行压力较大。
强弱指标RSI有向上交叉趋向，但指标值仍处于偏空区域，这说明反弹势不够强。前期5月份的高位压力也明显形成压制，后期仍需要消化上方压力。
操作上，以日内交易为宜。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
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