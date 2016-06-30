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亚洲 | 2016年 6月 30日 星期四 09:03 BJT

****《港报快速浏览》--6月30日报摘，社评及财经评论****

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   -----------------------------报纸摘要------------------------------------
   《香港报摘》--信报                                                    
   《香港报摘》--经济日报                                                
   《香港报摘》--其他报纸重要消息                                        
                                                             
   ------------------------------社评---------------------------------------
   港报社评：港府下季供地稳，测楼市承接力--经济日报                      
   港报社评：亚洲难成新资金避风港--信报                                  
   港报社评：＂医医相卫＂失信任，市民利益未放首位--明报                  
                                                             
  -----------------------------财经评论--------------------------------------
   港报财经评论：美滙料将回试95.25--信报                                 
   港报财经评论：港股死猫弹，弹完随时散--经济日报                        
                                                             
   ------------------------------其他--------------------------------------
   中国报摘.................................................              
   台湾报摘.................................................              
 
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