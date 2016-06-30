香港个股：中海石油化学料上半年业绩转亏，受产品价格及产量下跌拖累

路透香港6月30日 - 中国海洋石油总公司旗下化肥业务分支--中海石油化学股份有限公司 称，预期今年上半年的业绩将转盈为亏，估计净亏损1.5-2亿元人民币，因主要产品价格持续低迷，及旗下两个生产尿素的主要厂房因停产及检修导致产量减少。

中海石油化学表示，上半年国内外市场环境严峻，其主要产品即尿素、磷肥和甲醇的市场价格持续低迷。此外，旗下富岛一期尿素装置因生产设施更新改造根据计划停产两个月，而富岛二期尿素装置自今年4月7日起停车检修至今，损失尿素产量约27万吨。

据公司去年中期报告，富岛一期及富岛二期去年上半年的尿素生产量分别为27.2万及35.8万吨，占期内尿素产量的67.3%。

中海石油化学股价周三收报1.46港元，过去一个月跌逾14%。（完）

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