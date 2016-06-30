全球金市：金价下跌，因英国退欧冲击减弱

现货银 周三涨约3%，触及一年半高点。

亚洲股市周四上涨，追随美国股市隔夜涨势；避险日圆回撤，因在上周英国退欧冲击后，全球市场看似恢复了平静。

美元周四在亚洲市场稍作喘息，但兑一篮子货币仍守在英国公投退欧后触及的三个半月高点附近；近期受挫的英镑则逐渐回升。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三黄金持仓增加0.28%至950.05吨，为2013年7月以来最高。

美国5月消费支出数据公布后，亚特兰大联储GDPNow模型预测美国第二季经济增长环比年率可望为增长2.7%。

美国5月消费者支出连续第二个月上涨，因对汽车等商品的需求增加，但人们担心英国脱欧可能会打击消费者信心，促使家庭减少消费。

欧洲央行官员周三表示，欧洲央行不急于放宽货币政策来应对英国退欧公投的影响，因市场反应比预想的要平静，让央行松了一口气。 (完)

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