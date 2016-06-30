全球金市：金价下跌，因英国退欧冲击减弱

全球金市：黄金升至11月以来最高，特朗普言论引发政治不确定性
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
现货银 周三涨约3%，触及一年半高点。
亚洲股市周四上涨，追随美国股市隔夜涨势；避险日圆回撤，因在上周英国退欧冲击后，全球市场看似恢复了平静。
美元周四在亚洲市场稍作喘息，但兑一篮子货币仍守在英国公投退欧后触及的三个半月高点附近；近期受挫的英镑则逐渐回升。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三黄金持仓增加0.28%至950.05吨，为2013年7月以来最高。
美国5月消费支出数据公布后，亚特兰大联储GDPNow模型预测美国第二季经济增长环比年率可望为增长2.7%。
美国5月消费者支出连续第二个月上涨，因对汽车等商品的需求增加，但人们担心英国脱欧可能会打击消费者信心，促使家庭减少消费。
欧洲央行官员周三表示，欧洲央行不急于放宽货币政策来应对英国退欧公投的影响，因市场反应比预想的要平静，让央行松了一口气。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 汪红英/张若琪 审校 龚芳/戴素萍)
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
路透伦敦1月16日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡周一升至四年半高位，受巴西干旱天气忧虑提振；伦敦可可下滑，此前发布的第四季欧洲加工数据低于预期。
路透伦敦1月16日 - 期铜周一下跌，因美元走强促使部分投资者锁定获利，中美两国上周发布的乐观数据，刺激期铜在隔夜交易时段升至五周高位。