版本:
中国
亚洲 | 2016年 6月 30日 星期四 09:27 BJT

中国汇市：路透测算人民币汇率三个指数均跌，CFETS指数创纪录新低逼近95

路透北京6月30日 - 路透根据外汇交易中心公布的中间价测算的周四CFETS人民币汇率指数为95.01，较上
日微跌0.25%，创纪录新低；SDR篮子指数微跌至95.76，BIS篮子指数微跌至96.09。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌5.87%，SDR篮子指数跌3.12%，BIS指数跌5.53%。
        
 CFETS篮子货   今日中间价   CFETS篮子货
 币                         币较上日升贬
                            点数
 CNY=PBOC           6.6312            12
 EURCNY=PBOC         7.375          -268
 JPYCNY=PBOC        6.4491           187
 HKDCNY=PBOC        0.8547           1.5
 GBPCNY=PBOC        8.9212          -706
 AUDCNY=PBOC        4.9452          -406
 NZDCNY=PBOC        4.7173          -275
 SGDCNY=PBOC        4.9239          -191
 CHFCNY=PBOC         6.773           -67
 CADCNY=PBOC        5.1222          -337
 CNYMYR=PBOC        0.6051         -57.5
 CNYRUB=PBOC        9.6075         -1052
 CNYTHB=            5.2933          -156
    

    全球汇市方面，美元周四在亚洲市场稍作喘息，但兑一篮子货币仍守在英国公投退欧后触及的三个半月高
点附近；近期受挫的英镑则逐渐回升。 

    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在
中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据。（完）

 (发稿 李文科; 审校 曾祥进)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐