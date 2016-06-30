中国汇市：路透测算人民币汇率三个指数均跌，CFETS指数创纪录新低逼近95

路透北京6月30日 - 路透根据外汇交易中心公布的中间价测算的周四CFETS人民币汇率指数为95.01，较上 日微跌0.25%，创纪录新低；SDR篮子指数微跌至95.76，BIS篮子指数微跌至96.09。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌5.87%，SDR篮子指数跌3.12%，BIS指数跌5.53%。 CFETS篮子货 今日中间价 CFETS篮子货 币 币较上日升贬 点数 CNY=PBOC 6.6312 12 EURCNY=PBOC 7.375 -268 JPYCNY=PBOC 6.4491 187 HKDCNY=PBOC 0.8547 1.5 GBPCNY=PBOC 8.9212 -706 AUDCNY=PBOC 4.9452 -406 NZDCNY=PBOC 4.7173 -275 SGDCNY=PBOC 4.9239 -191 CHFCNY=PBOC 6.773 -67 CADCNY=PBOC 5.1222 -337 CNYMYR=PBOC 0.6051 -57.5 CNYRUB=PBOC 9.6075 -1052 CNYTHB= 5.2933 -156 全球汇市方面，美元周四在亚洲市场稍作喘息，但兑一篮子货币仍守在英国公投退欧后触及的三个半月高 点附近；近期受挫的英镑则逐渐回升。 为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在 中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据。（完） (发稿 李文科; 审校 曾祥进)