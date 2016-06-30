国际油市：下跌，因供应前景改善

挪威石油管理局(NPD)的数据显示，即便油气工人罢工，该国石油产量仅会下降约7%。这令对挪威油气工人罢工可能导致该国大幅减产的最初担忧似有缓解。

在尼日利亚，针对石油设施的暴力袭击，导致该国1-6月中旬原油产量减少约60万桶至约125万桶/日。但自此以来冲突暂时停火，意味着产量已回升20-30万桶/日。

在袭击导致供应中断前，尼日利亚的石油产量约为200万桶/日。

美国能源资料协会(EIA)周三公布，截至6月24日当周，美国原油库存减少410万桶至5.266亿桶，为连续第六周下降。

美国原油产量为862万桶/日，低于2015年6月创下的逾960万桶的高点。

在中东，石油输出国组织(OPEC)第二大产油国伊拉克6月石油产量料将连续第二个月下降。(完)

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