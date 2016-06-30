日本股市：受低接买盘提振连涨第四日，但本月跌幅或为逾四年最大

不过日经指数6月已大跌9.2%，为2012年5月来最大单月跌幅。

“市场(对于英国退欧)首先是一片惊慌，但至少目前看起来并不会扩大为金融危机或者类似的严重情况，”大和证券资深技术分析师Hikaru Sato表示。

他表示，对于主要央行将采取行动因应英国退欧公投后续影响的预期，有助于投资人冷静下来。

“我们目前算不上受到实质损害，因此大家开始买回，”他表示。

出口类股上涨，丰田汽车 涨0.6%，本田汽车 上升1.3%。金融类股亦告上扬。