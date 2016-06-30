日本股市：受低接买盘提振连涨第四日，但本月跌幅或为逾四年最大

全球金市：黄金升至11月以来最高，特朗普言论引发政治不确定性
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
不过日经指数6月已大跌9.2%，为2012年5月来最大单月跌幅。
“市场(对于英国退欧)首先是一片惊慌，但至少目前看起来并不会扩大为金融危机或者类似的严重情况，”大和证券资深技术分析师Hikaru Sato表示。
他表示，对于主要央行将采取行动因应英国退欧公投后续影响的预期，有助于投资人冷静下来。
“我们目前算不上受到实质损害，因此大家开始买回，”他表示。
出口类股上涨，丰田汽车 涨0.6%，本田汽车 上升1.3%。金融类股亦告上扬。
东证股价指数 上涨0.5%至1,254.18点，JPX-日经400指数 同样涨0.5%报11,323.08点。(完)
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
路透伦敦1月16日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡周一升至四年半高位，受巴西干旱天气忧虑提振；伦敦可可下滑，此前发布的第四季欧洲加工数据低于预期。
路透伦敦1月16日 - 期铜周一下跌，因美元走强促使部分投资者锁定获利，中美两国上周发布的乐观数据，刺激期铜在隔夜交易时段升至五周高位。