金正恩被推举为朝鲜国务委员会委员长

全球金市：黄金升至11月以来最高，特朗普言论引发政治不确定性
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔6月29日 - 朝鲜中央电视台报导称，朝鲜周三举行第13届最高人民会议第四次会议，该国领导人金正恩在会上被推举为国务委员会委员长。
“国务委员会”似乎是朝鲜新组建的机构，尚不清楚该机构的职能。
金正恩还拥有尊敬的金正恩同志、劳动党委员长、朝鲜人民军最高司令官等头衔。
金正恩出席了周三的会议。
朝鲜最高人民会议一年召开一至两次，讨论通过预算案和劳动党制定的各种政策，并讨论相关人事问题。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
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