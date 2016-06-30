台湾汇市：台币兑美元早盘量增续涨，英镑连日反弹带动台币随韩元续扬

路透台北6月30日 - 台币兑美元 周四早盘量增续涨。汇银人士表示，由于市场对英国退欧的担忧缓解，英镑、欧元连日反弹带动台币随韩元续强，短线台币仍旧维持区间偏升格局，惟台湾央行第二季底理监事会议在即，今日市场追价意愿谨慎。

他们并指出，台北外汇开盘一小时成交量2.05亿美元，交投相当热络，除了来自季底出口商抛汇卖盘外，进口商也在台币升破32.300时积极进场买汇，至于盘初外资买卖汇交易皆有，暂看不出明确方向。今天进/出口商买卖汇力道拉锯料台币暂在32.290附近趋升整理。

〞今天老大要开会，应该会希望台币稳定一点，台币会在这边不会跑太远。〞一位大型公营银行交易员说。

周四稍晚台湾央行将召开第二季底理监事会议。路透周一对16名分析师的调查结果显示，有13位预估台湾央行第二季理监事会议将降息半码(0.125个百分点)。这将是连续第四次降息，降息后台湾的重贴现率将为1.375%。

本地时间10:08，韩元兑美元 报1,154.9，上日收在1,160.2；台股加权指数 则涨0.49%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度与上日尾盘变化不大；目前一个月美元/台币远汇 报32.220/32.240，上日收在32.190。

交易员预测今日主要实质交易区间：

•32.250-32.330

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