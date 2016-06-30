《路透晚报》--6月30日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《独家新闻》中国将容忍人民币进一步下滑，留意贸易伙伴反应--消息

知悉政策的消息人士表示，中国央行愿意让人民币兑美元汇率在2016年跌至6.8以支撑经济。这意味着今年人民币的跌幅将追平去年4.5%的纪录跌幅水平。

--中国经济：深化铁路投融资、价格等改革，放宽市场准入--国务院

国务院常务会议表示，深化铁路投融资、价格等改革，提高中央资金对中西部铁路建设投入比重；培育多元投资主体，放宽市场准入，鼓励支持地方政府和广泛吸引包括民间投资、外资等在内的社会资本参与铁路投资建设。

--中国财政：后期全国财政收入形势不乐观，实现全年预算目标需较大努力--财长

中国财政部长楼继伟表示，经济下行压力仍然较大，从目前情况看，后期全国财政收入形势不容乐观，实现全年预算目标需要付出较大努力；要发挥好积极财政政策的作用，地方政府禁止各种变相、违规举债和担保行为，所有政府债务都要分类纳入预算。

--台湾央行：理监事会一如预期决议降息半码，为连续第四季降息

台湾央行召开季度理监事会议，一如预期决议降息半码(0.125个百分点)，重贴现率降至1.375%。此为连续第四季降息半码。央行并称，当前货币政策相当宽松，必要时将搭配扩张性财政政策，致力推动结构性改革。

--亚洲经济：基础设施投资瓶颈不在于缺钱，而是缺结构性改革--中国财长

中国财政部长楼继伟表示，目前基础设施投资遇到的瓶颈，从根本上讲，并不在于缺钱，甚至不在于缺渠道、缺机构，缺的是结构性改革。

--香港数据：5月零售销售货值连续15个月录得下滑，零售业仍疲弱

香港政府统计处公布，今年5月零售业总销售货值按年跌8.4%，已连续15个月下滑，较上月跌幅略为扩大。5月零售销售货量则按年跌9.0%，较上月7.7%的跌幅亦扩大。

--香港数据：5月M-3货币供应按年增加1.4%--金管局

香港金融管理局（HKMA）公布2016年5月货币供应数据，其中M-3按年增加1.4%。

【金融】

--中港个股：中行出售东盟地区银行业务予中银香港，总对价逾59亿人民币

中国银行宣布，作为拟议资产重组计划的一部分，该行已与子公司中银香港就出售东盟地区银行业务及资产签订协议，交易总对价逾59亿元人民币。中行将向中银香港出售马来西亚中国银行及中国银行（泰国）股份有限公司的全部已发行股本。

--香港数据：5月底止外汇基金总资产增至35,775亿港元--金管局

香港金融管理局（HKMA）公布，截至今年5月底外汇基金总资产为35,775亿港元，较上月底增加315亿港元。

--香港金融：政府刊宪成立金融机构处置机制，助提升金融体系抗震能力

香港政府在宪报刊登《金融机构（处置机制）条例》称，在港设立一个处置机制，在一旦有具系统重要性的金融机构不可持续经营时，可减低对香港金融体系稳定和有效运作所构成的风险。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行1,300亿元七天期逆回购，单日净投放700亿元

中国央行公开市场今日进行1,300亿元人民币七天期逆回购操作，中标利率为2.25%。据此计算，单日净投放700亿元。

--新债招标：进出口行五年增发债收益率3.0684%，10年3.2721%--业内人士

中国进出口银行上午招标增发的五年和10年期固息债，中标收益率分别为3.0684%和3.2721%，对应投标倍数3.12倍和5.45倍。

--《中国债市每日综述》现券携国债期货向好，季末资金宽松助增买气

在半年末的关键时点，中国银行间资金市场整体宽松，加之午后国债期货主力合约扩大涨幅，助长现券买意，现券收益率有所下行。

--中国信用债：中债增信公司将代偿13宁德SMECNII002集合票据，因发行人停产

中债信用增进投资股份有限公司公告称，因发行人停产，中债增信公司将履行对“福建省宁德市2013年度第二期区域集优中小企业集合票据”的信用增进责任，代偿票据本息。

【外汇】

--中国汇市：人民币小幅收升，午后离岸市场受消息扰动大幅震荡

人民币兑美元即期较上日收盘价小幅收升，中间价连两天上扬。交易员称，国际美元指数小幅走弱，英国退欧影响渐消散，人民币汇价顺势微幅上升，在监管层干预预期下，结购汇更趋于均衡。一季度国际收支和外债数据对汇市无明显影响。

--中国外汇：首季外债规模降幅放缓且结构优化，未来外债规模趋稳

中国一季度外债总规模较去年底下降3.65%，为连续第三个季度下降，但降幅明显放缓，外债期限结构亦进一步优化。未来随着全口径跨境融资宏观审慎管理政策的落地实施，外债规模预计将趋于平稳。

--中国外汇：一季度经常账户顺差393亿美元，资本和金融项目逆差2亿美元--外管局

国家外汇管理局公布正式数据显示，今年一季度中国经常账户顺差393亿美元，资本和金融账户逆差2亿美元。 外管局并公布，中国3月末对外金融资产62,246亿美元，对外负债46,095亿美元，净头寸为16,150亿美元，较去年末增加185亿美元。

--中国外汇：央行5月末外汇远期空头头寸与上月持平，仍为289亿美元

中国央行最新外币资产预定短期流出净额数据显示，截至5月末央行共持有外币对本币远期合约和期货合约空头头寸289亿美元，与上月持平；无多头头寸。

--中国汇市：路透测算人民币汇率三个指数均跌，CFETS指数创纪录新低逼近95

路透根据外汇交易中心公布的中间价测算的周四CFETS人民币汇率指数为95.01，较上日微跌0.25%，创纪录新低；SDR篮子指数微跌至95.76，BIS篮子指数微跌至96.09。

【证券/行业】

--中国证券：外资在境内开展私募基金业务，需在境内设立机构--证监会

中国证监会新闻发言人张晓军表示，外资机构在境内开展私募证券基金管理业务，需在境内设立机构，在境内非公开募集资金，投资境内资本市场，为境内合格投资者提供资产管理服务，不涉及跨境资本流动。

--路透调查：中国基金经理未来三个月股票持仓建议配比回升至一年高点

路透最新月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比继续回升， 并创一年新高。美联储加息预期淡化，英国脱离欧盟已确定，A股市场处于短期利空出尽阶段，不少基金经理 增仓股票。

--中港个股：万科大股东华润称与宝能系不构成一致行动人，对罢免提案有异议

万科两大股东华润和宝能系均回应称，双方之间不构成一致行动人；华润并通过官方微信表示，对于此前有关罢免所有万科董、监事的提案有异议，会从有利于公司发展角度，考虑未来董事会、监事会的改组。

--《独家新闻》瑞士信贷计划提高在中国合资证券公司中的持股--消息

据三名熟悉情况的消息人士称，瑞士信贷银行计划提高在其中国证券合资公司中的持股，至持股比例上限49%，成为中国四年前放松相关投资规则以来第一家享用该政策的外资银行。

--香港房地产：5月住宅楼价续回升创四个月高位，租金八个月来首现反弹

香港差饷物业估价署发表的临时数字显示，5月全港私人住宅楼价指数连续第二个月反弹，按月升0.73%，为四个月来高位；大型单位开始发力，月内反弹幅度较中小型住宅为大。

--香港个股：万达商业8月中就私有化议案表决，倘通过9月下旬正式除牌

大连万达商业地产股份有限公司向股东发出要约函件，公司将于8月15日举行股东特别大会就私有化进行表决，倘获得通过，其股份将于9月13日最后交易，9月20日正式自联交所除牌。

--中国个股：金隅股份及冀东集团等拟向冀东水泥注入155亿元水泥业务资产