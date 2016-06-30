《汇市简讯》澳元/美元跌至日低，此前未能实现向上突破

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* 澳元/美元跌至约0.7440的日低，此前有卖家在0.7470上方进行抛售

* 阻力位在0.7650至0.7305跌势的50%回档位0.7475，此前最高也就到0.7472

* 分时图支撑位在0.7418，若跌破，将下看约0.7380的低点

* 高风险资产走坚，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨1.2%，大连铁矿石期货涨2%

* 风险资产保持坚挺的同时，澳元/美元应会继续有逢低买入需求

(完)

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