《汇市简讯》澳元/美元跌至日低，此前未能实现向上突破

全球金市：黄金升至11月以来最高，特朗普言论引发政治不确定性
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
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* 澳元/美元跌至约0.7440的日低，此前有卖家在0.7470上方进行抛售
* 阻力位在0.7650至0.7305跌势的50%回档位0.7475，此前最高也就到0.7472
* 分时图支撑位在0.7418，若跌破，将下看约0.7380的低点
* 高风险资产走坚，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨1.2%，大连铁矿石期货涨2%
* 风险资产保持坚挺的同时，澳元/美元应会继续有逢低买入需求
(完)
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路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
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