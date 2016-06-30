日本个股：反垄断机构调查佳能收购东芝医疗设备部门的交易--消息

全球金市：黄金升至11月以来最高，特朗普言论引发政治不确定性
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
路透东京6月30日 - 据熟悉情况的一位消息人士说，日本反垄断机构正在对佳能 进行调查，该公司可能在收购东芝 旗下医疗设备部门的交易中违反了信息披露规则。
由于未获授权向媒体透露信息，这位消息人士要求匿名。佳能的一位发言人也拒绝置评。
佳能在3月中旬同意以6,655亿日圆(65亿美元)收购Toshiba Medical。由于东芝急于在结清截至3月财年的账目之前筹到资金，因此以非正统的方式安排该业务的出售，以便在该交易获得监管机构批准前就可计入出售所得。(完) (编译 汪红英；审校 王颖)
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
路透伦敦1月16日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡周一升至四年半高位，受巴西干旱天气忧虑提振；伦敦可可下滑，此前发布的第四季欧洲加工数据低于预期。
路透伦敦1月16日 - 期铜周一下跌，因美元走强促使部分投资者锁定获利，中美两国上周发布的乐观数据，刺激期铜在隔夜交易时段升至五周高位。