日本个股：反垄断机构调查佳能收购东芝医疗设备部门的交易--消息

路透东京6月30日 - 据熟悉情况的一位消息人士说，日本反垄断机构正在对佳能 进行调查，该公司可能在收购东芝 旗下医疗设备部门的交易中违反了信息披露规则。

由于未获授权向媒体透露信息，这位消息人士要求匿名。佳能的一位发言人也拒绝置评。

佳能在3月中旬同意以6,655亿日圆(65亿美元)收购Toshiba Medical。由于东芝急于在结清截至3月财年的账目之前筹到资金，因此以非正统的方式安排该业务的出售，以便在该交易获得监管机构批准前就可计入出售所得。(完) (编译 汪红英；审校 王颖)