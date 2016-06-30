《中国已公布新股发行上市日程表》--6月30日

全球金市：黄金升至11月以来最高，特朗普言论引发政治不确定性
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 6/30 深 吉宏股份 002803 2,900 6.37 22.84 华龙证券 7/4 7/7 深 海波重科 300517 2,560 10.04 22.97 长江证券 7/11 7/20 沪 江苏银行 730919 115,445 6.27 7.64 中银证券 7/22 华泰联合 ----------------------------------------------------------------------------------- 暂缓发行 深 奥赛康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 -- 暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 -- ----------------------------------------------------------------------------------- 新股上市: ----------------------------------------------------------------------------------- 上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 -- 沪 新 宏 泰 3,705 8.49 19.30 东海证券 -- 沪 玲珑轮胎 20,000 12.98 22.97 安信证券 -- 沪 海汽集团 7,900 3.82 18.20 金元证券 -- 深 世名科技 1,667 18.55 22.98 中信建投 -- 深 爱 司 凯 2,000 11.26 22.98 江海证券 -- 深 丰元股份 2,422.9 5.80 22.97 中泰证券 -- 深 科大国创 2,300 10.05 22.84 国元证券 注: 1.本表包括新股发行及上市。 2.*代表有更新。(完) (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
路透伦敦1月16日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡周一升至四年半高位，受巴西干旱天气忧虑提振；伦敦可可下滑，此前发布的第四季欧洲加工数据低于预期。
路透伦敦1月16日 - 期铜周一下跌，因美元走强促使部分投资者锁定获利，中美两国上周发布的乐观数据，刺激期铜在隔夜交易时段升至五周高位。