台湾债市：10年券随美债殖利率弹升，台股走涨资金续往股市靠拢

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透台北6月30日 - 台湾10年期公债105/4 殖利率周四早盘持续弹升。交易员指出，在台股续涨、美债殖利率走扬带动下，今天殖利率续呈反弹走势，惟央行开会在即，市场忧央行只降息不降短率(隔夜拆款)，观望气氛浓厚。
他们表示，随英国脱欧对全球金融市场冲击逐渐淡化，欧美股市持续弹升，早盘台股亦呈上涨格局，资金往股市靠拢，加上短线殖利率跌幅已大，向下追价意愿薄弱，台债殖利率跟随美债弹升。
〞还是聚焦隔拆，其他免谈，因为利差就在这里！〞一位大型银行主管说。
他指出，央行今天下午就要开会，市场虽然预估央行将连四季降息，但大家还是有点担心央行只降息不降隔拆利率，加上殖利率跌至相当低的水准，让多头不敢冒然造次。
一位大型商银交易员说，早盘台债殖利率随美债续弹，但重点还是要等下午央行开会的结果及是否调降短率，央行若未同步调降隔拆，殖利率势必弹升，〞如果有弹上去多少还是要买一点，就不用设定价位了。〞
他表示，目前台债还没有看到利空因子，除近来劳资关系紧张外，接下来还有限电等问题均将冲击经济成长，今年GDP已经不是保一或不保一的问题，而是能否保住正成长。
本地时间10:47，10年券105/4 殖利率涨0.60基点至0.7605%，成交49.0亿台币；五年券105/8 殖利率涨0.45基点至0.5455%，成交2.0亿台币；至于台股加权指数 则涨0.59%。
美国指标10年期公债 周三价格下跌12/32，收益率报1.495%，上升3个基点。
交易员预估，今日105/4期公债殖利率主要区间在0.74-0.77%；五年期公债 期殖利率区间估在0.53-0.55%。
最新相关报导链接：
--美国债市：公债价格下跌，因股市进一步反弹
--全球经济：继英国脱欧后，IMF将调降德国经济成长预估--IMF官员
--《焦点》ECB官员称英国退欧后该央行不急于放宽政策，因市场并未恐慌 (完) (记者 罗两莎；审校 林高丽)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完