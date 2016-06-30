台湾债市：10年券随美债殖利率弹升，台股走涨资金续往股市靠拢

路透台北6月30日 - 台湾10年期公债105/4 殖利率周四早盘持续弹升。交易员指出，在台股续涨、美债殖利率走扬带动下，今天殖利率续呈反弹走势，惟央行开会在即，市场忧央行只降息不降短率(隔夜拆款)，观望气氛浓厚。

他们表示，随英国脱欧对全球金融市场冲击逐渐淡化，欧美股市持续弹升，早盘台股亦呈上涨格局，资金往股市靠拢，加上短线殖利率跌幅已大，向下追价意愿薄弱，台债殖利率跟随美债弹升。

〞还是聚焦隔拆，其他免谈，因为利差就在这里！〞一位大型银行主管说。

他指出，央行今天下午就要开会，市场虽然预估央行将连四季降息，但大家还是有点担心央行只降息不降隔拆利率，加上殖利率跌至相当低的水准，让多头不敢冒然造次。

一位大型商银交易员说，早盘台债殖利率随美债续弹，但重点还是要等下午央行开会的结果及是否调降短率，央行若未同步调降隔拆，殖利率势必弹升，〞如果有弹上去多少还是要买一点，就不用设定价位了。〞

他表示，目前台债还没有看到利空因子，除近来劳资关系紧张外，接下来还有限电等问题均将冲击经济成长，今年GDP已经不是保一或不保一的问题，而是能否保住正成长。

本地时间10:47，10年券105/4 殖利率涨0.60基点至0.7605%，成交49.0亿台币；五年券105/8 殖利率涨0.45基点至0.5455%，成交2.0亿台币；至于台股加权指数 则涨0.59%。

美国指标10年期公债 周三价格下跌12/32，收益率报1.495%，上升3个基点。

交易员预估，今日105/4期公债殖利率主要区间在0.74-0.77%；五年期公债 期殖利率区间估在0.53-0.55%。

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