《国际主要央行公开市场操作一览》--6月30日

路透上海6月30日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)2015年12月16日实施近10年来的首次升息，表明其相信美国经济在2007-2009年金融危机期间的伤痛已基本痊愈。美联储6月会议决定保持指标利率不变，暗示仍计划在年内升息两次，但表明经济增长放缓，将抑制未来几年收紧货币政策的步伐。

欧洲央行(ECB)3月10日将量化宽松资产购买规模从每月600亿欧元扩大至800亿欧元，高于市场预计的扩大至700亿欧元，并将存款工具利率从负0.30%下调至负0.40%。ECB还将主要再融资利率从0.05%下调至0.00%，将银行从欧洲央行隔夜借款的边际借贷利率从0.3%下调至0.25%。不过欧洲央行总裁德拉吉称，利率将在很长一段时间内保持在非常低的水平。

日本央行今年1月29日意外宣布对金融机构存放在央行的部分资金实施负利率，震撼金融市场；央行货币政策委员会以五票赞成四票反对的些微差距，决议对金融机构存放于央行的部份准备金活期帐户余额实施0.1%的负利率。日本央行6月16日宣布维持货币政策不变，并维持对经济的乐观看法，不过对消费者通胀的看法略微弱于4月，称消费者物价指数(CPI)较上年同期变动可能略低于零，或暂时在零水平附近。

台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

--------------------------------------------------

临时操作：

6/29 隔夜逆回购 -1,432.06 0.25%(固定利率)

6/28 隔夜逆回购 -1,291.02 0.25%(固定利率)

6/27 隔夜逆回购 -1,166.39 0.25%(固定利率)

6/24 三天逆回购 -874.98 0.25%(固定利率)

6/23 隔夜逆回购 -915.09 0.25%(固定利率)

永久操作：

6/29 买入MBS 6.31 --

6/28 买入MBS 13.02 --

6/27 买入MBS 20.80 --

6/24 买入MBS 6.57 --

6/23 买入MBS 11.42 --

《本周主要新闻》

--美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三表示，几乎所有的美国大型银行都稳固到足以提高对股东的派息，仅有德意志银行和西班牙桑坦德银行的美国分行再一次没能通过美联储的压力测试，因其资本规划程序存在“广泛和重大弱点”。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

----------------------------------------------------------------

6/28 七天期反向交易 530.538 0%(固定利率)

6/29 91天期反向交易 77.255 0bp(固定利差)

七天期反向交易 15.19亿美元 0.89%(固定利率)

《本周主要新闻》

--欧洲央行总裁德拉吉周二表示，世界各国央行应设法使货币政策协调一致，以避免各经济体之间发生“破坏稳定的外溢效应”。他的讲话主要聚焦于各国采取互相背离的货币政策可能导致的不利影响，他列举出的例子包括汇率巨幅波动及资本流动转变方向，尤其是在新兴经济体。

--欧洲央行总裁德拉吉周一对英国退欧表示“难过”。英国退欧震动全球市场，并引发对欧盟未来的质疑。德拉吉表示，“目睹了整个事件的进展，‘难过’最能表达我们的感受。”这是周四公投结果出炉后，德拉吉首次发表评论。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

---------------------------------------

周三 303,630

上周三 302,020

---------------------------------------

当期变化 +1,610

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行周五公布的6月会议摘要显示，部分央行官员认为，如果要实现通胀率目标，央行应当再次扩大刺激政策；其中一名官员对近来的疲弱物价数据表示担忧。但其他几名官员主张缩减央行庞大的资产购买计划，或把政策框架调整至采取更长期策略来击退通缩。这突显出央行九人委员会对于继续执行当前大规模刺激政策的可行性存在分歧。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率持稳在0.72%。

《本周主要新闻》

--台湾央行周三发行3,950.5亿台币定存单，相较当日定期存单到期金额3,488亿台币，存单发行余额增462.5亿。

--台湾央行周二发行2,703.5亿台币定存单，相较当日定期存单到期金额2,338亿台币，存单发行余额增365.5亿。

--台湾央行周一发行2,382亿台币定存单，相较当日定期存单到期金额2,341亿台币，存单发行余额增41亿。 (完)