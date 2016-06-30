澳新汇市：澳元与新西兰元获得支撑，英国退欧冲击消退

澳元兑美元本月仍累计上涨3%，在很大程度上得益于美国升息风险下降。

虽然美联储一直表示最早可能在7月升息，但近期发生的各种事件已促使市场预期联储今年不太可能行动，甚至可能会等到2018年才会升息。

但另一方面，也有越来越多的市场传言称，如果要阻止澳元进一步上涨，澳洲央行将不得不降息。

外界认为澳洲央行不太可能最早在下周召开的7月政策会议上降息，但或许会在8月行动前恢复明确的宽松倾向。

新西兰元兑美元 守在0.7101，周三曾低见0.7042。该货币对本月迄今上涨近5%，在一定程度上受益于一系列良好的新西兰经济数据。

周四公布的调查报告显示，新西兰6月企业信心指数升至六个月高位，但改善大多出现在英国退欧公投前。

不过，围绕欧盟和全球经济的不确定性并未消失，最终可能拖累新西兰元。(完)

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