中国货币市场：季末流动性整体稳但结构矛盾突出，非银机构压力较大

全球金市：黄金升至11月以来最高，特朗普言论引发政治不确定性
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
路透上海6月30日 - 二季末最后一个交易日，中国银行间市场周四流动性整体仍较为平稳，隔夜回购利率因跨月而小涨，七天则有所回落。尽管资金供给足够，但在MPA（宏观审慎评估）压力下，银行对非银机构拆借普遍谨慎，导致资金供需结构性矛盾突出。
非银机构融资压力大对交易所市场影响更为明显，上海证交所隔夜回购利率成交价今日突破10%，早盘收报11.63%，盘中最高上冲至12%。
华东一银行交易员表示，“不是很松，也不紧，总量还好，非银主要是因为（银行）对手方限制，不是资金量多量少的问题或者价格高低的问题。”
北京一基金公司交易员指出，每逢月末非银机构融入都有难度，但今年因为有了MPA考核，季末的难度会更大一些；今日非银机构都不好借，大行融出意愿偏弱，有些对非银则干脆不出钱。
“超级紧啊，隔夜也贵的不像话，”他无奈地表示。
上述华东的银行交易员谈到，今日隔夜资金跨月，因为价格相对便宜，主要需求也集中在隔夜品种上，但出资方的意愿则偏淡，供需错配的矛盾也较为明显。
中国央行公开市场今日进行了1,300亿元人民币七天期逆回购操作，据此计算，单日净投放700亿元。
以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.0230 1.9924 +3.06
七天 2.3573 2.3921 -3.48
14天 2.9006 2.9223 -2.17
上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 11.6300 6.4450 +518.50
七天 3.2650 4.1150 -85.00
14天 2.8100 3.1050 -29.50
回购定盘利率 其中:隔夜 2.0400 2.0200 +2.00
七天 2.7000 2.5700 +13.00
14天 2.9000 3.3100 -41.00
Shibor
其中:隔夜 2.0370 2.0380 -0.10
七天 2.3850 2.3860 -0.10
三个月 2.9659 2.9639 +0.20
(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
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