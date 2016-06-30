《全球主要央行动态》--6月23日-6月30日

以下所列为上周四下午至本周四上午(6月23日-6月30日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三表示，几乎所有的美国大型银行都稳固到足以提高对股东的派息，仅有德意志银行和西班牙桑坦德银行的美国分行再一次没能通过美联储的压力测试，因其资本规划程序存在“广泛和重大弱点”。

美联储理事鲍威尔周二表示，英国公投决定退出欧盟可能对美国经济构成新的拖累，此时美国就业市场动能可能已经放缓。他表示，英国公投退欧已经使全球风险转向“下档”，可能会对美联储的前景构成新的威胁。

美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治称美国就业市场和英国公投的不确定性促使她放弃主张6月升息的立场。乔治在英国公投前接受MNI采访时称如果数据足够强劲，将力主在7月升息。

**欧洲**

欧洲央行官员周三表示，欧洲央行不急于放宽货币政策来应对英国退欧公投的影响，因市场反应比预想的要平静，让央行松了一口气。但熟悉欧洲央行思路的一些官员的谈话发现，央行对市场本周的反弹感到放心，乐于采取等待观望立场，因为缺乏有关英退实质影响的确切证据。

欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周三称，若英国脱欧导致经济大幅下滑，欧洲央行的应对能力是有限的，所以如果真的发生，其他当局必须介入。冈斯坦西欧在葡萄牙辛特拉召开的一个会议上称，“我们仍有货币政策工具。”

一位欧盟官员表示，欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周二对欧盟领导称，英国脱欧的决定可能使欧元区未来三年经济整体增长较之前的预期累计少0.3-0.5个百分点。德拉吉称，英国经济可能放缓，进而导致对英国贸易下滑，这可能使欧元区经济增幅下降。

欧洲央行总裁德拉吉周二表示，世界各国央行应设法使货币政策协调一致，以避免各经济体之间发生“破坏稳定的外溢效应”。他的讲话主要聚焦于各国采取互相背离的货币政策可能导致的不利影响，他列举出的例子包括汇率巨幅波动及资本流动转变方向，尤其是在新兴经济体。

欧洲央行总裁德拉吉周一对英国退欧表示“难过”。英国退欧震动全球市场，并引发对欧盟未来的质疑。德拉吉表示，“目睹了整个事件的进展，‘难过’最能表达我们的感受。”这是周四公投结果出炉后，德拉吉首次发表评论。

欧洲央行管理委员会委员暨法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛(Francois Villeroy de Galhau)周六表示，为减少不确定性，必须尽快进行英国退出欧盟的谈判，伦敦金融城可能会失去对其至关重要的“欧盟护照”。

欧洲央行周五称，若有必要，该行将以欧元和外币提供额外流动性。此前英国公投退欧的结果，引发全球市场剧烈震荡。“在英国公投结果出来之后， 欧洲央行正密切关注金融市场走势，并且与其他央行保持密切联系，”欧洲央行声明稿称。

欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许称，非传统货币政策的效果会随时间而递减并引发扭曲，所以如无必要不应该长时间维持。“我们的政策框架要求我们，若无必要不应过长时间、过于频繁地使用非传统工具，”他在巴黎的一会议上表示，“欧洲央行不能，不会，也不需要超过这些限度。”

希腊央行周四表示，自6月30日起，欧洲央行将把希腊银行业者可从当地央行提取的紧急流动性救助(ELA)上限调低70亿欧元，至611亿欧元(692亿美元)。并称此举反映出希腊银行业流动性状况有所改善，民间部门存款流向趋稳，而且欧洲央行恢复希腊债务豁免权，也令银行业者重获低成本融资的渠道。

英国央行总裁卡尼周五表示，在英国公投选择离开欧盟之后，央行随时准备提供2,500亿英镑额外资金支撑金融市场。他还表示，英国央行未来几周将考虑是否采取更多的政策措施。

**中国**

针对近日有媒体报导中国外汇局上海分局叫停“个人投资购汇的报导”，中国央行网站周二援引外汇局上海市分局指出，相关报导不实，并强调个人购汇政策没有任何变化，尚未对境内居民个人项下开放境外投资。

中国央行周二称，受英国“脱欧”公投影响，国际外汇市场出现波动，但人民币对一篮子货币汇率仍保持了基本稳定，市场预期平稳，人民币汇率将继续按照既有的形成机制有序运行。央行在官方微博中表示，英国“脱欧”公投使英镑、欧元走贬，美元走强，在“前日收盘汇率+一篮子货币汇率变动”的人民币兑美元汇率中间价形成机制下，人民币对美元汇率有所贬值。

中国人民银行周一否认有关“中国开始恢复银行利率管制”、“重新为存贷款利率浮动幅度设限”的外媒报导，称有关报导歪曲事实，误导舆论。央行没有明确报导出处，但援引报导称“重启银行利率管制是改革的倒退”。

中国央行周一称，保持货币政策的连续性和稳定性，统筹运用公开市场操作、利率、准备金率、再贷款等各类货币政策工具，保持银行体系流动性合理充裕；引导金融机构广义信贷合理增长，营造中性适度的货币金融环境。

据中国证券报周一报导，中国人民银行货币政策委员会副秘书长潘宏胜表示，货币国际化的实施和实现需要很多、很严格的条件，人民币国际化是长跑，不是短跑更不是冲刺。他指出，人民币国际化进程取决于长期和短期因素的共同作用。长期因素方面，未来几年中国经济仍有望保持较高增速，对外经贸总量仍会有所增长，在全球经济和贸易中的比重将上升。更重要的是，随着改革开放的深化，国内金融市场的开放程度、流动性和多层次性将继续朝有利于人民币国际使用的方向发展，促进人民币国际功能向融资、投资、储备货币等方面扩展。

中国人民银行调查统计司司长盛松成表示，数字货币技术将提升中央银行对货币发行和流通的控制力，使货币政策的运作和传导更有效，也能使货币政策更好地服务于经济稳定与发展。中国金融时报周一引述他指出，央行数字货币与私人数字货币的本质完全不同，只有央行数字货币才具有国家信用支撑，才能成为真正意义上的货币。

中国央行行长周小川周五表示，中国央行采取的货币政策多目标制，与中国处于经济转轨中的国情是分不开的；会密切关注国际上关于中国货币政策的讨论，并将根据今后的情况动态调整，以不断适应改革和发展阶段的需求。

中国央行周五称，已注意到英国脱欧公投结果公布后金融市场的反应，并已做好应对预案；央行将继续实行稳健的货币政策，综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕，维护金融稳定。

中国央行周五称，央行行长周小川近日与俄罗斯联邦中央银行行长纳比乌琳娜共同签署俄罗斯央行在华设立代表处的协议，以加强两国央行间合作，促进双边金融合作与经贸关系进一步发展。央行网站刊登的新闻稿称，这是外国央行在中国设立第八家代表处，是俄罗斯中央银行在国外设立的首家代表处。

**日韩**

日本央行副总裁中曾宏周五表示，已做好准备在必要时采取更多宽松政策，以实现2%通胀目标；在此同时并详细检视对于经济及物价前景的各种风险。

日本央行周五公布的6月会议摘要显示，部分央行官员认为，如果要实现通胀率目标，央行应当再次扩大刺激政策；其中一名官员对近来的疲弱物价数据表示担忧。但其他几名官员主张缩减央行庞大的资产购买计划，或把政策框架调整至采取更长期策略来击退通缩。这突显出央行九人委员会对于继续执行当前大规模刺激政策的可行性存在分歧。

日本央行审议委员木内登英称，央行应该检视其负利率政策及通胀目标时间框架；他并警告称，在市场遭受严重冲击的情况下，日本央行能够为扶助经济所做的余地并不大。英国公投拉开帷幕，令市场焦急不安。木内登英称，如果公投选择退欧，引发市场动荡，日本央行准备通过市场操作提供紧急流动性。

韩国央行周四表示，上半年韩国家庭的财务状况略有恶化，因为债务增长速度超过可支配收入的增速。在半年度金融稳定性报告中，韩国央行称与去年下半年相比，尽管家庭债务拖欠率下降，但低利率促使借款增加，从而加重了家庭的压力。

周二公布的会议记录显示，韩国央行委员会成员在本月稍早举行的政策会议上均强调，国内消费正在放缓。该次会议最终一致决定将指标利率调降至1.25%的纪录低点。

韩国央行总裁李柱烈周一表示，在英国上周公投决定退出欧盟之后，该央行将确保市场上有充足的流动性。李柱烈表示，上周五的市场动荡走势已略为平静下来，并称包括他自己在内，其他央行总裁认为市场正在有序运行。

韩国央行货币政策委员会周四称，对于当前由货币及财政政策来支撑的结构性改革，韩国必须加以推进。上述货币及财政政策的目的在于克服外部风险。目前市场猜测，韩国政府可能最早下周宣布一项追加预算来提振经济活动。上述评论正是在这一背景下作出的。

**其他央行**

巴西央行预计明年该国通胀率将下降，不过仍会稍稍高于官方目标，同时其警告现在考虑降息还太早。巴西央行在其季度通胀报告中将2017年通胀率预估从4.9%下调至4.7%。与此同时其还将今年的通胀率预估从之前的6.6%上调至6.9%。

印尼央行副总裁Perry Warjiyo周二表示，由于2016年底前通胀率预计会到3.8-3.9%，在其目标区间内，使印尼央行有再度放宽货币政策的空间。“(下次政策宽松)问题是放宽多少，及何时行动。”Warjiyo告诉记者，并称印尼央行认为美国联邦储备理事会今年稍后升息的机率正在下降。

新西兰央行称新西兰经济正在扩张，但有许多不确定性；楼价急升及乳制品行业收入低构成金融稳定风险；新西兰的金融体系仍稳健；重申将探索额外宏观审慎政策选项；可能需要进一步放宽政策。 (完)

国际主要央行公开市场操作一览............

央行相关消息.................................

全球主要央行会议预告..........................

全球主要国家及地区最新指标利率一览表.......