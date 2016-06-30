中国汇市：中间价续升促人民币早盘微涨，结购汇偏均衡短期料区间波动

* 人民币兑美元早盘微升，波动区间较窄

* 人民币中间价连续第二日上扬

* 结购汇趋向均衡，离岸和在岸价差大幅收窄

* 监管层干预引导市场区间波动

路透北京6月30日 - 人民币兑美元即期 周四早盘较上日收盘价小幅微升，波动区间狭窄；中间价连两天上扬。交易员称，国际美元指数小幅走弱，英国退欧影响渐消散，人民币汇价顺势微幅上升，在监管层干预预期下，结购汇更趋于均衡。

他们指出，中间价虽然持续反弹，但市场仍有购汇需求，而在购汇政策收紧以及监管层干预预期影响下只能逐步释放，离岸市场亦因昨日大行护盘而出现反弹，两边价差持续收窄至100点左右，市场预期人民币汇价短期料区间波动，往上和往下空间均有限。

“（美元）中间价往下，但市场还有贬值压力，...不过即期报价连贯，价差不大，整体交易应该已经趋于平稳，退欧影响已经逐步消散。”一城商行交易员指出。

北京时间11:48，人民币兑美元 即期报6.6442元,上日收报6.6464元，夜盘终报6.638元。今日人民币兑美元中间价 报6.6312元，上日中间价为6.6324元。人民币兑美元即期成交额 为104.22亿美元，上日半日为107.41亿美元。

路透根据外汇交易中心公布的中间价测算的周四CFETS人民币汇率指数为95.01，较上日微跌0.25%，创纪录新低；SDR篮子指数微跌至95.76，BIS篮子指数微跌至96.09。今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌5.87%，SDR篮子指数跌3.12%，BIS指数跌5.53%。

全球汇市方面，美元周四在亚洲市场稍作喘息，但兑一篮子货币仍守在英国公投退欧后触及的三个半月高点附近；近期受挫的英镑则逐渐回升。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.806元, 上日尾盘为6.8004元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.6584元, 上一交易日尾盘报6.6547元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.6433；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。