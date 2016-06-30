中国汇市：中间价续升促人民币早盘微涨，结购汇偏均衡短期料区间波动

全球金市：黄金升至11月以来最高，特朗普言论引发政治不确定性
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
* 人民币兑美元早盘微升，波动区间较窄
* 人民币中间价连续第二日上扬
* 结购汇趋向均衡，离岸和在岸价差大幅收窄
* 监管层干预引导市场区间波动
路透北京6月30日 - 人民币兑美元即期 周四早盘较上日收盘价小幅微升，波动区间狭窄；中间价连两天上扬。交易员称，国际美元指数小幅走弱，英国退欧影响渐消散，人民币汇价顺势微幅上升，在监管层干预预期下，结购汇更趋于均衡。
他们指出，中间价虽然持续反弹，但市场仍有购汇需求，而在购汇政策收紧以及监管层干预预期影响下只能逐步释放，离岸市场亦因昨日大行护盘而出现反弹，两边价差持续收窄至100点左右，市场预期人民币汇价短期料区间波动，往上和往下空间均有限。
“（美元）中间价往下，但市场还有贬值压力，...不过即期报价连贯，价差不大，整体交易应该已经趋于平稳，退欧影响已经逐步消散。”一城商行交易员指出。
北京时间11:48，人民币兑美元 即期报6.6442元,上日收报6.6464元，夜盘终报6.638元。今日人民币兑美元中间价 报6.6312元，上日中间价为6.6324元。人民币兑美元即期成交额 为104.22亿美元，上日半日为107.41亿美元。
路透根据外汇交易中心公布的中间价测算的周四CFETS人民币汇率指数为95.01，较上日微跌0.25%，创纪录新低；SDR篮子指数微跌至95.76，BIS篮子指数微跌至96.09。今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌5.87%，SDR篮子指数跌3.12%，BIS指数跌5.53%。
全球汇市方面，美元周四在亚洲市场稍作喘息，但兑一篮子货币仍守在英国公投退欧后触及的三个半月高点附近；近期受挫的英镑则逐渐回升。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.806元, 上日尾盘为6.8004元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.6584元, 上一交易日尾盘报6.6547元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.6433；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。
中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 李文科; 审校 乔艳红)
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
路透伦敦1月16日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡周一升至四年半高位，受巴西干旱天气忧虑提振；伦敦可可下滑，此前发布的第四季欧洲加工数据低于预期。
路透伦敦1月16日 - 期铜周一下跌，因美元走强促使部分投资者锁定获利，中美两国上周发布的乐观数据，刺激期铜在隔夜交易时段升至五周高位。