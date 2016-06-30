美国与加拿大经济指标预测--7月1日-7月8日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月27日当周 7月1日(五) 1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 6月终值 -- 51.4 1400 美国建筑支出(较前月) 5月 +0.6% -1.8% 1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 6月 51.4 51.3 制造业投入物价分项指数 63.5 63.5 制造业就业分项指数 49.0 49.2 制造业新订单分项指数 -- 55.7 -- 美国汽车销量年率(万辆) 6月 1,730 1,745 7月4日当周 7月4日(一) 1330 加拿大RBC经季节调整的制造业PMI 6月 -- 52.1 7月5日(二) 1345 美国供应管理协会(ISM)-纽约企业活动指数 6月 -- 718.1 1400 美国工厂订单(较前月) 5月 -0.5% +1.9% 扣除运输的工厂订单(较前月) -- +0.5% 耐久财(耐用品)订单(较前月) 5月修正值 -- -2.2% 扣除运输的耐久财订单(较前月) -- -0.3% 扣除国防的耐久财订单(较前月) -- -0.9% 扣除飞机的非国防资本财订单(较前月) -- -0.7% 7月6日(三) 1215 美国ADP民间就业岗位变动(万个) 6月 增加15.0 增加17.3 1230 美国国际贸易收支(亿美元) 5月 逆差393 逆差374 1230 加拿大贸易收支(亿加元) 5月 逆差27.0 逆差29.4 出口(亿加元) -- 418.1 进口(亿加元) -- 447.5 1345 美国Markit服务业采购经理人指数(PMI) 6月终值 -- 51.3 综合PMI -- 51.2 1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业PMI 6月 53.5 52.9 企业活动指数 -- 55.1 就业指数 -- 49.7 新订单指数 -- 54.2 价格指数 -- 55.6 7月7日(四) 1130 美国Challenger企业计划裁员岗位(个) 6月 -- 30,157 1230 加拿大建筑许可(较前月) 5月 -- -0.3% 1400 加拿大IVEY采购经理人指数(PMI) 6月 -- 58.4 经季节调整PMI -- 49.4 7月8日(五) 1230 美国非农就业岗位(万人) 6月 增加18.0 增加3.8 民间就业岗位(万人) 增加17.3 增加2.5 制造业就业岗位(万人) 持平 减少1.0 政府部门就业岗位(万人) -- 增加1.3 失业率 4.8% 4.7% 平均时薪(较前月) +0.2% +0.2% 每周平均工时 34.4 34.4 劳动力就业参与率 -- 62.6% 1230 加拿大就业岗位变动(万个) 6月 增加1.00 增加1.38 失业率 7.0% 6.9% 就业参与率 -- 65.70% 1900 美国消费者信贷(亿美元) 5月 增加160.0 增加134.2 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 许娜；审校 戴素萍)