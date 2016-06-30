台湾货币市场：半年报结算日短率平稳，观望央行明日如何引导短率方向

* 半年报结算日，短率高位稳中略向下

* 资金趋向宽裕，大银行甚至入场买票

* 债券附买回利率稳于区间

记者 高洁如

路透台北6月30日 - 台湾银行间拆款利率周四大致持稳，资金平稳宽裕令区间高位稳中略走低。资金调度人员指出，今日是半年报结算日，得益于先前市场预先安排操作，今日资金反而平稳充裕，供需都相当平衡。

金融机构资调人士均表示，今日仅有少数小型银行有资金缺口，市场调度倒也很平顺，没有大缺大多。各方对于今日下午的央行会议大多认为会降息，但对第二天的短率情况大多保持观望。

〞央行应该会降息，但是会不会降隔拆就不一定了，〞一家大型票券商交易员说。

交易员认为，央行或许会想要保持隔夜拆款的弹性，将调降的时机点留待意外的时点。

台湾央行今日午后召开第二季全体理监事会议，目前大多金融机构预估央行本次将降重贴现率半码(0.125个百分点)。 一般而言，央行若降调降重贴现率，将会一并微调隔拆或三种天期定存单的利率。

一家大型银行交易员则表示，近期密集的拆借已使额度大都额满，虽今日不能再拆出，不过需求倒也平平。午间为止，二周的拆款利率区间高位略有下滑。

本地时间11:44 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.268 32.343 台湾加权股价指数<.TWII 8,648.89 8,586.56 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.213% 0.200% 利率

--隔夜拆款利率区间 0.200-0.240% 0.200-0.250%

--一周拆款利率区间 0.210-0.380% 0.200-0.380%

--两周拆款利率区间 0.200-0.360% 0.330-0.385%

**短票利率平稳**

短票方面，交易员表示，今日的缺口很小，除了到期续约以外，大都不收新钱。今日反而有大型银行进场买票，虽然金额不多，但有指标的宽松作用。

〞我刚好调整一些短天期的给他(大银行)，〞一家大型票券商交易员说。

也有交易员表示，由于大银行临时出来买票，但短票安排大多在前一下的下午早已敲定，因此并未承做。

据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率0.365%，区间为0.35-0.38%，成交量61.26亿台币；前日加权平均利率为0.372%，区间为0.36-0.38%，成交量60.94亿台币。

台湾央行周四定期存单到期金额3,112.5亿台币，存单发行金额待稍晚央行公布。周五央行定存单到期金额为1,488亿。

拆款中心资料 显示，修正后周三超额准备为639亿台币，累计超额准备1兆2,224亿台币、加计前期1%的超额准备为1兆3,337亿台币。

**RP利率稳中趋松**

债券附买回(RP)市场方面，资调人士指出，今日是半年报结算日，部分投信面临赎回压力，但寿险和银行的资金倒是充足无虞，调度算是相当平顺。

他们表示，各方认为今日午后央行降息已无悬念，倒是对于明天央行是否引导短率向下并没有把握，对于短率成本能否向下多保持观望。

〞货市部分，央行大多是见招拆招，没法预测。 〞一位大型票券商交易员说。

今天证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率稳中偏下，今日主要在0.30-0.31%，上日0.30-0.32%，与银行承作的公债RP利率则主要成交在0.32-0.33%，上日0.35-0.36%。至于短天期及一个月天期公司债附买回利率则在0.37-0.38%，上日0.37-0.39%。