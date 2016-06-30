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亚洲 | 2016年 6月 30日 星期四 14:21 BJT

台湾债市：10年券殖利率连二日收升，尾盘多方买单进场致升幅缩减

* 10年券殖利率收连二升，静待午后央行动作
    * 尾盘多方趁殖利率弹高进场，致升幅明显缩减
    * 央行若降息，观察明日隔拆及定存单利率降幅
    * 明日105/4殖利率预估在0.70-0.78%

    路透台北6月30日 - 台湾10年期公债105/4 周四殖利率连二日收升。交易
员指出，受美债殖利率弹升及台股上涨带动，今天殖利率续呈上弹走势，惟市场预估央行降
息机率高，加上殖利率升破0.76%后吸引多单进场，尾盘殖利率缩减。
      
    他们表示，今天下午央行就要召开理监事会议，但大家都不能确定央行接下来会不会降
短率，亦使市场观望气氛转趋浓厚，交投转清淡；再加上受台股开高走高带动，吸引资金转
进股市，出现资金排挤效应，成交量明显萎缩。
    
    〞殖利率弹上来后还是有人进场小赌，尾盘殖利率有下来一点。〞一位大型证券商交易
员说。
    
    他说，市场都在等待央行下午到底要不要降息，以及明天是否进一步调降隔拆利率，以
及公开市场操作利率--定存单利率调整幅度，〞大家都在等下午央行开奖，但重点是会不会
动隔拆利率、接下来就看NCD的降幅，如果调降幅度不如上次多，那就不用期待了。〞
    
    他们指出，今天殖利率虽持续弹升，惟盘中没有什么人要停损，主要是大家已经被训练
成〞不停损、打死都不停损，但最后还是被迫被停损〞的操作模式。
    
    一大型券商交易员表示，台湾经济前景不佳，目前债市还没有什么利空因子，因此，尽
管殖利率随美债冲高，但大家还是想抱紧一点，静待午后央行利率决议，〞央行如果跟上次
一样没有降隔拆，10年券大概会弹到0.78%，反之就是往0.70%靠拢。〞
  
    台湾央行周四将召开第二季理监事会议。路透周一对16名分析师的调查结果显示，有13
位预估央行将降息半码(0.125个百分点)，这将是连续第四次降息。 
    
    交易员预估，明日105/4期公债殖利率主要区间在0.70-0.78%；五年期公债105/8殖利率
主要区间在0.48-0.56%。     
          
     收盘价                     涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
 年    期别                     (基点)                              (亿台币)
 期                                                                 
  5   105/8                      -0.10     0.5400%  0.5400-0.5490%       7.5
 10   105/4                      +0.10     0.7555%  0.7540-0.7677%      69.0
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  30    104/11                      没有成交
  20     105/6                      没有成交
  10     105/4                       0.7555%
   5     105/8                       0.5400%
   3     105/1                       0.3900%
   2     105/3                      没有成交
 (完)         
  

 (记者 罗两莎；审校 曾祥进)

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