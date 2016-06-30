中国债市动态：情绪偏暖现券收益率小跌，进出口行新债招标需求亦向好

路透上海6月30日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率震荡下行，但幅度有限。交易人士表示，继上日财政部金融债利息免税消息之后，市场情绪仍延续偏暖，长端金融债收益率继续小幅走低，不过因该消息整体影响较为有限，市况波动并不算大；一级进出口行新债招标亦显示需求尚可。

“今天10年金融债(收益率)下了有1-2个点，因为昨天营改增的补丁吧，昨天尾盘就下了点，”上海一银行交易员称，也就是情绪，这个幅度其实影响并不算大。

他并表示，从进出口行新债结果来看，利率发的挺低的，倍数也还算不错，不过加返费和收益率下行后跟二级也差不多。

据两位消息人士周三透露，财政部税政司加急发函，拟将包括买断式买入返售金融商品以及持有金融债券等所取得的利息收入纳入免征增值税范围；其中前者为首次明确，后者则表明所有金融债券持有利息均免税。

进出口银行上午招标增发的五年和10年期固息债，中标收益率分别为3.0684%和3.2721%，对应投标倍数3.12倍和5.45倍。

“情绪稍微好一点，看多的人多起来了，但是还得看看接下的的经济数据吧，”北京一券商交易员表示，现在很多机构对经济走势如何还在进一步确认中，7月债市可能会对数据反映比较敏感，以便借此判断是否需要止盈，或者判断央行的货币政策是否会松动。

剩余期限近10年的国开债160210券最新报价 为3.1975%/3.1925%，上日尾盘在3.2075%/3.2000%。