《汇市简讯》澳元/美元触及日内新低，美元全线走扬

全球金市：黄金升至11月以来最高，特朗普言论引发政治不确定性
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
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* 美元全线走升，只有美元/日圆持稳，是个例外
* 澳元/美元跌至0.7430附近的盘中新低，尽管亚洲除日本以外的股市都上涨
* 市场在月底和季末前削减澳元/美元多仓
* 有传言称今天伦敦定盘时将有很多资金进出
* 在美国长假期周末来临前，市场成交有可能再度萎缩
* 澳元/美元支撑位在0.7415附近的21日移动均线切入位
(完)
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路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
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