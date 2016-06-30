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亚洲 | 2016年 6月 30日 星期四 12:25 BJT

《汇市简讯》澳元/美元触及日内新低，美元全线走扬

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* 美元全线走升，只有美元/日圆持稳，是个例外

* 澳元/美元跌至0.7430附近的盘中新低，尽管亚洲除日本以外的股市都上涨

* 市场在月底和季末前削减澳元/美元多仓

* 有传言称今天伦敦定盘时将有很多资金进出

* 在美国长假期周末来临前，市场成交有可能再度萎缩

* 澳元/美元支撑位在0.7415附近的21日移动均线切入位

(完)

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