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亚洲 | 2016年 6月 30日 星期四 13:09 BJT

路透基点：上海复星高科技寻求5-10亿元人民币贷款--TRLPC

路透香港6月30日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，上海复星
高科技(集团)寻求5-10亿元人民币(7,500万至1.51亿美元)三年期境内贷
款，用于运营资本。
    
    韩亚银行和汇丰控股(HSBC)可能担任牵头行和簿记行。尚未向他们发
出委托书，其他细节还在讨论中。
    
    复星实业4月份获得5亿美元三年期境外贷款，金额低于最初目标，有
12家银行参与。(完)
  
 (编译 王丽鑫；审校 张涛)

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