路透基点：上海复星高科技寻求5-10亿元人民币贷款--TRLPC

全球金市：黄金升至11月以来最高，特朗普言论引发政治不确定性
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
路透香港6月30日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，上海复星 高科技(集团)寻求5-10亿元人民币(7,500万至1.51亿美元)三年期境内贷 款，用于运营资本。 韩亚银行和汇丰控股(HSBC)可能担任牵头行和簿记行。尚未向他们发 出委托书，其他细节还在讨论中。 复星实业4月份获得5亿美元三年期境外贷款，金额低于最初目标，有 12家银行参与。(完) (编译 王丽鑫；审校 张涛)
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
路透伦敦1月16日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡周一升至四年半高位，受巴西干旱天气忧虑提振；伦敦可可下滑，此前发布的第四季欧洲加工数据低于预期。
路透伦敦1月16日 - 期铜周一下跌，因美元走强促使部分投资者锁定获利，中美两国上周发布的乐观数据，刺激期铜在隔夜交易时段升至五周高位。