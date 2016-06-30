路透基点：上海复星高科技寻求5-10亿元人民币贷款--TRLPC

路透香港6月30日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，上海复星 高科技(集团)寻求5-10亿元人民币(7,500万至1.51亿美元)三年期境内贷 款，用于运营资本。 韩亚银行和汇丰控股(HSBC)可能担任牵头行和簿记行。尚未向他们发 出委托书，其他细节还在讨论中。 复星实业4月份获得5亿美元三年期境外贷款，金额低于最初目标，有 12家银行参与。(完) (编译 王丽鑫；审校 张涛)