欧洲经济指标预测--7月1日-7月8日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月27日当周 7月1日(五) 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 5月 -- -1.9% 0730 瑞士制造业PMI 6月 55.4 55.8 0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI 6月 52.5 52.4 0750 法国Markit制造业PMI 6月 47.9 47.9 0755 德国Markit/BME制造业PMI 6月 54.4 54.4 0800 欧元区Markit制造业PMI 6月终值 52.6 52.6 0800 意大利失业率 5月 11.6% 11.7% 0830 英国Markit/CIPS制造业PMI 6月 49.9 50.1 0900 欧元区失业率 5月 10.1% 10.2% 7月4日当周 7月4日(一) 0830 英国Markit/CIPS建筑业PMI 6月 -- 51.2 0830 欧元区Sentix投资者信心指数 7月 -- 9.9 0900 欧元区PPI(较前月) 5月 +0.2% -0.3% (较上年同期) -4.1% -4.4% 7月5日(二) 0745 意大利Markit/ADACI服务业PMI 6月 -- 49.8 0750 法国Markit服务业PMI 6月 -- 49.9 综合PMI -- 49.4 0755 德国Markit服务业PMI 6月 53.2 53.2 综合PMI 54.1 54.1 0800 欧元区Markit服务业PMI 6月终值 52.4 52.4 综合PMI 52.8 52.8 0830 英国Markit/CIPS服务业PMI 6月 -- 53.5 0900 欧元区零售销售(较前月) 5月 +0.2% 持平 (较上年同期) -- +1.4% 7月6日(三) 0600 德国工业订单(较前月) 5月 +0.8% -2.0% 7月7日(四) 0600 德国工业生产(较前月) 5月 -0.1% +0.8% 0645 法国经常帐(亿欧元) 5月 -- 赤字28 0645 法国经季节调整的贸易收支(亿欧元) 5月 -- 逆差52 0715 瑞士CPI(较前月) 6月 -- +0.1% (较上年同期) -- -0.4% 0730 英国Halifax房价指数(较前月) 6月 -- +0.6% (较上年同期) 截至6月的三个月 -- +9.2% 0830 英国工业生产(较前月) 5月 -- +2.0% (较上年同期) -- +1.6% 制造业产出(较前月) -- +2.3% (较上年同期) -- +0.8% 7月8日(五) 0545 瑞士未经季节调整的失业率 6月 -- 3.3% 经季节调整的失业率 -- 3.5% 0600 德国经季节调整的出口(较前月) 5月 +0.4% 持平 进口(较前月) -- -0.2% 贸易收支(亿欧元) 顺差239 顺差240 0645 法国预算收支(亿欧元) 5月 -- 赤字565 0645 法国工业生产(较前月) 5月 -- +1.2% 0830 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 5月 -- 逆差26.02 全球商品贸易收支(亿英镑) -- 逆差105.3 (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结