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亚洲 | 2016年 6月 30日 星期四 12:56 BJT

《全球汇市》美元小涨，英镑受英国退欧冲击6月跌幅料逾7%

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1099  1.1123  -0.22  +2.20  1.0860
    美元/日圆            102.69  102.81  -0.12 -14.64  120.30
    欧元/日圆         114.01  114.40  -0.34 -12.62  130.47
    美元/瑞郎            0.9802  0.9795  +0.07  -2.16  1.0018
    英镑/美元            1.3397  1.3424  -0.20  -9.10  1.4738
    美元/加元            1.2953  1.2929  +0.19  -6.40  1.3839
    美元/离岸人民币      6.6584  6.6534  +0.08  +1.38  6.5680
    澳元/美元            0.7430  0.7448  -0.24  +2.13  0.7275
    新西兰元/美元        0.7085  0.7110  -0.35  +3.81  0.6825
    澳元/日圆         76.320  76.580  -0.34 -12.90  87.620
    新西兰元/日圆     72.790  73.100  -0.42 -11.21  81.980
    英镑/日圆         137.59  138.04  -0.33 -22.36  177.22
    澳元/新西兰元     1.0489  1.0471  +0.17  -1.64  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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 (编译 张明钧/刘秀红/李爽/艾茂林/王兴亚；审校 张涛/龚芳/孙国玉/陈宗琦)

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