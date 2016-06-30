《全球汇市》美元小涨，英镑受英国退欧冲击6月跌幅料逾7%

全球金市：黄金升至11月以来最高，特朗普言论引发政治不确定性
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1099 1.1123 -0.22 +2.20 1.0860 美元/日圆 102.69 102.81 -0.12 -14.64 120.30 欧元/日圆 114.01 114.40 -0.34 -12.62 130.47 美元/瑞郎 0.9802 0.9795 +0.07 -2.16 1.0018 英镑/美元 1.3397 1.3424 -0.20 -9.10 1.4738 美元/加元 1.2953 1.2929 +0.19 -6.40 1.3839 美元/离岸人民币 6.6584 6.6534 +0.08 +1.38 6.5680 澳元/美元 0.7430 0.7448 -0.24 +2.13 0.7275 新西兰元/美元 0.7085 0.7110 -0.35 +3.81 0.6825 澳元/日圆 76.320 76.580 -0.34 -12.90 87.620 新西兰元/日圆 72.790 73.100 -0.42 -11.21 81.980 英镑/日圆 137.59 138.04 -0.33 -22.36 177.22 澳元/新西兰元 1.0489 1.0471 +0.17 -1.64 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 张明钧/刘秀红/李爽/艾茂林/王兴亚；审校 张涛/龚芳/孙国玉/陈宗琦)
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
路透伦敦1月16日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡周一升至四年半高位，受巴西干旱天气忧虑提振；伦敦可可下滑，此前发布的第四季欧洲加工数据低于预期。
路透伦敦1月16日 - 期铜周一下跌，因美元走强促使部分投资者锁定获利，中美两国上周发布的乐观数据，刺激期铜在隔夜交易时段升至五周高位。