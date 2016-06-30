版本:
中国
亚洲 | 2016年 6月 30日 星期四 13:46 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：美元重获追捧

0535GMT -

* 英镑/美元下滑0.33%，英镑/日圆跌0.42%，欧元/美元跌0.29%，美元/日圆下滑0.16%

* 澳元/美元跌0.42%，新西兰元/美元跌0.51%，美元/韩元跌0.68%，美元/离岸人民币涨0.11%

* 日股日经指数涨0.48%，中国沪综指下滑0.1%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上扬1.35%，美国原油期货跌1.02%，美国10年期公债收益率报1.5104%

* 欧盟表示英国可以准入欧盟市场，条件是接受劳工自由流动

* 日本5月工业生产触及三年低点，因内需疲弱且出口下降

(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价

(编译 艾茂林; 审校 张涛)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐