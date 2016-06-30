《汇市简讯》欧洲盘初：美元重获追捧

全球金市：黄金升至11月以来最高，特朗普言论引发政治不确定性
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
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* 英镑/美元下滑0.33%，英镑/日圆跌0.42%，欧元/美元跌0.29%，美元/日圆下滑0.16%
* 澳元/美元跌0.42%，新西兰元/美元跌0.51%，美元/韩元跌0.68%，美元/离岸人民币涨0.11%
* 日股日经指数涨0.48%，中国沪综指下滑0.1%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上扬1.35%，美国原油期货跌1.02%，美国10年期公债收益率报1.5104%
* 欧盟表示英国可以准入欧盟市场，条件是接受劳工自由流动
* 日本5月工业生产触及三年低点，因内需疲弱且出口下降
(完)
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(编译 艾茂林; 审校 张涛)
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