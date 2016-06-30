台湾股市：连三日收升，国际股市反弹及台积电填息提振持股信心

路透台北6月30日 - 台湾股市周四连三日收升，跃过8,650点至一周新高。分析师指出，受惠于国际股市反弹及大型权值股台积电 迅速填息，市场持股信心明显回升，大致收复英国退欧冲击的跌幅，后续能否再战波段新高则取决于外资动态。

台湾加权股价指数 收涨0.93%至8,666.58点，前高为6月23日的8,676.68点；今日成交初值 为919.33亿台币，上交易日修正后为830.49亿。

台新投顾协理黄文清指出，英国退欧影响暂告一段落，国际股市止跌反弹，带动台股逐渐收复到公投前高位，不过预期指数靠近前高8,700点附近走势将显震荡，短线再创高不太可能，仍需留意英国退欧进展及台湾基本面欠佳影响，明日主要区间暂看在月线8,594-8,700点。

不过，元富投顾一不愿具名分析师则说， 〞现在外资对台股就是包起来养，指数就这样慢慢往上推。〞

他表示，台股目前由外资主导盘势，而外资在台指期未平仓净多单部位高达6.1万口，显示外资偏多操作台股。今日台股有95%个股平盘整理，就只有外资布局较深的权值股走扬带动大盘走高，除非外资放手，否则台股仍有机会缓步推升，短线指数区间暂看8,500-8,800点。