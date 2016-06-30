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亚洲 | 2016年 6月 30日 星期四 14:37 BJT

中国新债：国开行下周二发行至多201亿元四期债，期限1/5/10/20年

路透上海6月30日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于下周二(7月5日)招标
发行四期固息债，总额不超过201亿元人民币，期限包括一年、五年、10年和20年；其中一
年期新发债可追加发行11亿元，用于商业银行柜台分销。
    
    上述四期债中，一年期为该行今年第12期新发债；五、10、20年期分别为该行今年第六
期 、第10期 和第五期 的增发债，票面利
率依次为2.96%、3.18%和3.80%。
  
    具体发行条款如下： 
     
                    2016年第12期新发债和第六、十、五期增发债
    --------------------------------------------------------
    发行上限        1/5/20年：30亿元；10年：100亿元
    追加发行上限    1年：11亿元
    期限/计息方式   1/5/10/20年固息  
    招标时间        1/5年：7月5日9:30-10:30
                    10/20年：7月5日9:30-11:20
                    1年期追加发行时间:11:00至11:20
    招标方式        单一利率/价格(荷兰式)
    缴款日          7/11
    起息日          1年：7/11；5年：2/18；10年：4/5；20年：1/25
    分销期          1年：7/6-7/11，柜台分销期7/6-7/8；
                    5/10/20年：7/6-7/7
    上市日          1年：7/13；5/10/20年：7/11
    基本承销额      不设立
    付息频率        按年 
    发行人增发权利  保留
    承揽费          1年无；5年0.10%；10年0.15%；20年0.20%
    --------------------------------------------------------(完)
                              
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 (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)

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