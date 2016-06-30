中国新债：国开行下周二发行至多201亿元四期债，期限1/5/10/20年

路透上海6月30日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于下周二(7月5日)招标 发行四期固息债，总额不超过201亿元人民币，期限包括一年、五年、10年和20年；其中一 年期新发债可追加发行11亿元，用于商业银行柜台分销。 上述四期债中，一年期为该行今年第12期新发债；五、10、20年期分别为该行今年第六 期 、第10期 和第五期 的增发债，票面利 率依次为2.96%、3.18%和3.80%。 具体发行条款如下： 2016年第12期新发债和第六、十、五期增发债 -------------------------------------------------------- 发行上限 1/5/20年：30亿元；10年：100亿元 追加发行上限 1年：11亿元 期限/计息方式 1/5/10/20年固息 招标时间 1/5年：7月5日9:30-10:30 10/20年：7月5日9:30-11:20 1年期追加发行时间:11:00至11:20 招标方式 单一利率/价格(荷兰式) 缴款日 7/11 起息日 1年：7/11；5年：2/18；10年：4/5；20年：1/25 分销期 1年：7/6-7/11，柜台分销期7/6-7/8； 5/10/20年：7/6-7/7 上市日 1年：7/13；5/10/20年：7/11 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 1年无；5年0.10%；10年0.15%；20年0.20% --------------------------------------------------------(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)