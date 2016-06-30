香港金融：政府刊宪成立金融机构处置机制，助提升金融体系抗震能力

路透香港6月30日 - 香港政府周四在宪报刊登《金融机构（处置机制）条例》称，在港设立一个处置机制，在一旦有具系统重要性的金融机构不可持续经营时，可减低对香港金融体系稳定和有效运作所构成的风险。

根据《条例》，金融管理专员、保险业监督及证监会被指定为处置机制当局。这些机构获授予权力，向不可持续经营的具系统重要性的金融机构的债权人，施加该等金融机构所面对的损失，从而对该等金融机构进行有序处置，令该等金融机构持续提供必要的金融服务，同时尽量减低需要动用公帑的风险。

＂《条例》实施将有助提升本港金融体系抵御金融震荡的能力，并巩固香港作为首要国际金融中心的地位。＂财经事务及库务局局长陈家强说。