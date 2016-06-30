香港金融：政府刊宪成立金融机构处置机制，助提升金融体系抗震能力

全球金市：黄金升至11月以来最高，特朗普言论引发政治不确定性
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
路透香港6月30日 - 香港政府周四在宪报刊登《金融机构（处置机制）条例》称，在港设立一个处置机制，在一旦有具系统重要性的金融机构不可持续经营时，可减低对香港金融体系稳定和有效运作所构成的风险。
根据《条例》，金融管理专员、保险业监督及证监会被指定为处置机制当局。这些机构获授予权力，向不可持续经营的具系统重要性的金融机构的债权人，施加该等金融机构所面对的损失，从而对该等金融机构进行有序处置，令该等金融机构持续提供必要的金融服务，同时尽量减低需要动用公帑的风险。
＂《条例》实施将有助提升本港金融体系抵御金融震荡的能力，并巩固香港作为首要国际金融中心的地位。＂财经事务及库务局局长陈家强说。
立法会已在本月22日通过《条例》，待立法会通过部分规例为附属法例后，《条例》将在财经事务及库务局局长指定的日期起生效。（完） (记者 梁慧仪; 审校 乔艳红)
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路透伦敦1月16日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡周一升至四年半高位，受巴西干旱天气忧虑提振；伦敦可可下滑，此前发布的第四季欧洲加工数据低于预期。
路透伦敦1月16日 - 期铜周一下跌，因美元走强促使部分投资者锁定获利，中美两国上周发布的乐观数据，刺激期铜在隔夜交易时段升至五周高位。