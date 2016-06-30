新兴汇市：多数亚币上涨，全球宽松预期冲淡英国退欧忧虑

全球金市：黄金升至11月以来最高，特朗普言论引发政治不确定性
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
亚洲 当日 今年以来 2015年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 102.60 102.80 +0.19 +17.25 120.30 坡元 1.3489 1.3485 -0.03 +5.09 1.4175 台币 32.261 32.343 +0.25 +2.50 33.066 韩元 1151.69 1160.20 +0.74 +2.02 1174.95 泰铢 35.17 35.21 +0.11 +2.42 36.02 菲律宾披索 46.96 47.02 +0.13 -0.13 46.90 印尼卢比 13170.00 13160.00 -0.08 +4.67 13785.00 印度卢比 67.52 67.68 +0.24 -2.03 66.15 马币 4.0230 4.0410 +0.45 +6.64 4.2900 人民币 6.6429 6.6380 -0.07 -2.27 6.4921 * 人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译/审校 于春红/王洋/张若琪/高琦/郑茵)
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
路透伦敦1月16日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡周一升至四年半高位，受巴西干旱天气忧虑提振；伦敦可可下滑，此前发布的第四季欧洲加工数据低于预期。
路透伦敦1月16日 - 期铜周一下跌，因美元走强促使部分投资者锁定获利，中美两国上周发布的乐观数据，刺激期铜在隔夜交易时段升至五周高位。