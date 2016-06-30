版本:
中国
亚洲 | 2016年 6月 30日 星期四 14:55 BJT

新兴汇市：多数亚币上涨，全球宽松预期冲淡英国退欧忧虑

亚洲     当日  今年以来   2015年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            102.60    102.80   +0.19  +17.25    120.30
    坡元            1.3489    1.3485   -0.03   +5.09    1.4175
    台币          32.261    32.343   +0.25   +2.50    33.066
    韩元           1151.69   1160.20   +0.74   +2.02   1174.95
    泰铢             35.17     35.21   +0.11   +2.42     36.02
    菲律宾披索       46.96     47.02   +0.13   -0.13     46.90
    印尼卢比      13170.00  13160.00   -0.08   +4.67  13785.00
    印度卢比       67.52     67.68   +0.24   -2.03     66.15
    马币            4.0230    4.0410   +0.45   +6.64    4.2900
    人民币          6.6429    6.6380   -0.07   -2.27    6.4921
    *  人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价。(完)
    
        
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      
    全球汇市报导            汇市技术面解析    
    所有外汇新闻           汇率路透调查       
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    
    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    
    英镑报导                台币报导              
    人民币报导              韩元报导              
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          
    全部现汇报价             

 (编译/审校 于春红/王洋/张若琪/高琦/郑茵)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐