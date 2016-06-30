台湾汇市：英国退欧担忧缓解台币连三日收升，央行如期降息料影响有限

* 英国退欧担忧缓解，台币连三日收涨

* 央行降息半码一如预期料将影响有限

* 明日台币交易区间暂看32.200-32.300

路透台北6月30日 - 台币兑美元 周四连三日收升。汇银人士表示，市场对英国退欧的担忧缓解，英镑、欧元连日反弹带动台币随韩元续强，短线台币仍维持区间偏升格局。出口商季底抛汇卖压去化后，转趋关注外资动向及人民币走弱是否拖累台币续涨力道。

他们并指出，央行理监事会决议一如预期降息半码，料对台币影响有限，目前盘势转由外资主导，而外资买超台股幅度扩大至百亿台币；若外资持续汇入，将有利于台币探向英国退欧前的波段高位，不排除短线有机会挑战32.200整数关口。

〞明天起出口商抛汇力道将减弱，后面看外资脸色。〞一位大型公营银行交易员说。

资金流向方面，他们称，季底大致消化多数的出口商抛汇卖需后，预料出口商态度将转为区间操作，转趋关注外资动向，午后外资偏向卖汇但不积极，至于进口商则在台币升破32.300时进场买汇意愿提高。

台湾央行周四召开季度理监事会议，一如预期决议降息半码(0.125个百分点)，重贴现率降至1.375%。此为连续第四季降息半码。

台湾股市 周四连续第三日收涨。证券交易所今日资料显示，外资及陆资在台股买超100.37亿台币，连三个交易日买超共计180.33亿台币。

今日台币兑美元实质价位在32.258-32.309间波动，上日区间为32.325-32.480。累计本月台币升值1.06%，第二季则微收低0.01%。交易员预估，明日台币区间在32.200-32.300。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日微幅收敛；目前一个月美元/台币远汇 报32.200/32.240，上日收在32.190。

大多数新兴亚币周四上涨，或将录得月线升幅，因政策制定者有望加快刺激步伐以抵御英国退欧的负面影响，令市场人气改善 ；其中韩元 收涨0.7%报1,151.8，上日则在1,160.2。韩元本月上涨约3.5%，第二季则小幅下滑。

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16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

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Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 詹静宜；; 审校 张喜良)