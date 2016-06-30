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亚洲 | 2016年 6月 30日 星期四 17:55 BJT

更新版 1-台湾债市：10年券殖利率连二日收升，明日央行举动将引导短率方向

* 10年券殖利率收连二升，静待午后央行动作
    * 尾盘多方趁殖利率弹高进场，致升幅明显缩减
    * 央行若降息，观察明日隔拆及定存单利率降幅
    * 明日105/4殖利率预估在0.70-0.78%

    路透台北6月30日 - 台湾10年期公债105/4 周四殖利率连二日收升。央行
稍早宣布降息半码(0.125个百分点)，交易员指出，此符合预期，若明日央行对隔拆利率进
行调降，应会有多单进场。
    
    交易员指出，若是央行明天开盘对隔拆引导向下三个基点以上，是超过市场预期，殖利
率会大跌。但若2-3基点则是小跌的范围。不过央行也表示拉抬经济成长可能要靠其他的方
式搭配，因此不排除未来若降息，幅度也相对有限。   
    
    针对今日行情，交易员指出，受美债殖利率弹升及台股上涨带动，今天殖利率续呈上弹
走势，惟市场预估央行降息机率高，加上殖利率升破0.76%后吸引多单进场，尾盘殖利率缩
减。
      
    〞殖利率弹上来后还是有人进场小赌，尾盘殖利率有下来一点。〞一位大型证券商交易
员说。
      
    因今天下午央行要召开理监事会议，债券市场观望气氛趋浓厚，交投转清淡；再加上受
台股开高走高带动，吸引资金转进股市，出现资金排挤效应，成交量明显萎缩。
    
    有交易员表示，市场都在等待央行下午到底要不要降息，以及明天是否进一步调降隔拆
利率，以及公开市场操作利率--定存单利率调整幅度。
    
    他说，〞大家都在等下午央行开奖，但重点是会不会动隔拆利率、接下来就看NCD的降
幅，如果调降幅度不如上次多，那就不用期待了。〞
    
    他们指出，今天殖利率虽持续弹升，惟盘中没有什么人要停损，主要是大家已经被训练
成〞不停损、打死都不停损，但最后还是被迫被停损〞的操作模式。
    
    一大型券商交易员表示，台湾经济前景不佳，目前债市还没有什么利空因子，因此，尽
管殖利率随美债冲高，但大家还是想抱紧一点，静待午后央行利率决议，〞央行如果跟上次
一样没有降隔拆，10年券大概会弹到0.78%，反之就是往0.70%靠拢。〞
  
    台湾央行周四将召开第二季理监事会议。路透周一对16名分析师的调查结果显示，有13
位预估央行将降息半码(0.125个百分点)，这将是连续第四次降息。 
    
    交易员预估，明日105/4期公债殖利率主要区间在0.70-0.78%；五年期公债105/8殖利率
主要区间在0.48-0.56%。     
          
     收盘价                     涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
 年    期别                     (基点)                              (亿台币)
 期                                                                 
  5   105/8                      -0.10     0.5400%  0.5400-0.5490%       7.5
 10   105/4                      +0.10     0.7555%  0.7540-0.7677%      69.0
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    浏览《台湾重要政经日程》，请点选             
     
  30    104/11                      没有成交
  20     105/6                      没有成交
  10     105/4                       0.7555%
   5     105/8                       0.5400%
   3     105/1                       0.3900%
   2     105/3                      没有成交
 (完)   

 (记者 罗两莎；审校 曾祥进/毕晓雯)

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