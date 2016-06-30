更新版 1-台湾债市：10年券殖利率连二日收升，明日央行举动将引导短率方向

* 10年券殖利率收连二升，静待午后央行动作 * 尾盘多方趁殖利率弹高进场，致升幅明显缩减 * 央行若降息，观察明日隔拆及定存单利率降幅 * 明日105/4殖利率预估在0.70-0.78% 路透台北6月30日 - 台湾10年期公债105/4 周四殖利率连二日收升。央行 稍早宣布降息半码(0.125个百分点)，交易员指出，此符合预期，若明日央行对隔拆利率进 行调降，应会有多单进场。 交易员指出，若是央行明天开盘对隔拆引导向下三个基点以上，是超过市场预期，殖利 率会大跌。但若2-3基点则是小跌的范围。不过央行也表示拉抬经济成长可能要靠其他的方 式搭配，因此不排除未来若降息，幅度也相对有限。 针对今日行情，交易员指出，受美债殖利率弹升及台股上涨带动，今天殖利率续呈上弹 走势，惟市场预估央行降息机率高，加上殖利率升破0.76%后吸引多单进场，尾盘殖利率缩 减。 〞殖利率弹上来后还是有人进场小赌，尾盘殖利率有下来一点。〞一位大型证券商交易 员说。 因今天下午央行要召开理监事会议，债券市场观望气氛趋浓厚，交投转清淡；再加上受 台股开高走高带动，吸引资金转进股市，出现资金排挤效应，成交量明显萎缩。 有交易员表示，市场都在等待央行下午到底要不要降息，以及明天是否进一步调降隔拆 利率，以及公开市场操作利率--定存单利率调整幅度。 他说，〞大家都在等下午央行开奖，但重点是会不会动隔拆利率、接下来就看NCD的降 幅，如果调降幅度不如上次多，那就不用期待了。〞 他们指出，今天殖利率虽持续弹升，惟盘中没有什么人要停损，主要是大家已经被训练 成〞不停损、打死都不停损，但最后还是被迫被停损〞的操作模式。 一大型券商交易员表示，台湾经济前景不佳，目前债市还没有什么利空因子，因此，尽 管殖利率随美债冲高，但大家还是想抱紧一点，静待午后央行利率决议，〞央行如果跟上次 一样没有降隔拆，10年券大概会弹到0.78%，反之就是往0.70%靠拢。〞 台湾央行周四将召开第二季理监事会议。路透周一对16名分析师的调查结果显示，有13 位预估央行将降息半码(0.125个百分点)，这将是连续第四次降息。 交易员预估，明日105/4期公债殖利率主要区间在0.70-0.78%；五年期公债105/8殖利率 主要区间在0.48-0.56%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 105/8 -0.10 0.5400% 0.5400-0.5490% 7.5 10 105/4 +0.10 0.7555% 0.7540-0.7677% 69.0 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 104/11 没有成交 20 105/6 没有成交 10 105/4 0.7555% 5 105/8 0.5400% 3 105/1 0.3900% 2 105/3 没有成交 (完) (记者 罗两莎；审校 曾祥进/毕晓雯)